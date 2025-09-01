Gianmarco Pozzecco expulsé : « Je paie pour les autres coaches »

On s'ennuie rarement avec Gianmarco Pozzecco en conférence de presse, et celle de dimanche après la victoire de l'Italie sur la Bosnie-Herzégovine n'a pas dérogé à la règle. Ainsi, lorsque le maître de cérémonie l'a félicité en introduction pour le magnifique match de son équipe, ce dernier n'a pas hésité à répondre : “Je ne sais pas, je n'ai vu que la première mi-temps !”.

Le début du troisième quart-temps a en effet été marqué par son expulsion pour une deuxième faute technique. Pour la deuxième fois du match, l'entraîneur italien était sorti de sa zone pour faire irruption sur le terrain, ce qui est évidemment interdit, bien que la pratique puisse être tolérée selon les cas de figure. Cette fois-ci, le corps arbitral a été intransigeant, et Gianmarco Pozzecco a fini le match en coulisses.

Lors de son intervention devant la presse, il en a bien sûr profité pour remercier son staff mené par Edoardo Casalone (Asvel) mais aussi ses joueurs. Il aurait ensuite pu s'en tirer avec une amende en plus de son expulsion alors qu'il s'apprêtait à sortir la sulfateuse sur les arbitres, pour finalement se raviser.

“Les arbitres… ils ont arbitré le match de façon vraiment incroyable, même hier. J'espère juste qu'ils ne sont pas… Disons que je paie pour tout le monde. Tous les autres coachs, je paie pour eux. Il y a cette règle, que je n'ai jamais vue de ma vie, mais je vais payer. Quant aux arbitres, ils doivent continuer d'officier comme ils l'ont fait jusqu'à aujourd'hui”, a-t-il déclaré.

Le stress puis la délivrance

Le souci, c'est que Gianmarco Pozzecco est entré dans sa moitié de terrain alors que le jeu se déroulait encore à cet endroit. Lui s'est défendu de s'être plaint auprès du corps arbitral, expliquant qu'il visait ses joueurs. Mais les arbitres ont tout simplement appliqué le règlement à la lettre.

“À un moment, on a fait une erreur en défense, une fois où on est pas revenu et où on n'a pas fait une bonne transition. Je criais sur mes joueurs. Personne ne peut penser à ce moment que je pouvais me plaindre, parce qu'il n'y avait pas de faute. J'étais sur le terrain, et ils m'ont puni”, a-t-il ajouté.

La rencontre aurait alors pu tourner au vinaigre puisque la Bosnie-Herzégovine a profité de son expulsion et du lancer-franc généré par la technique pour égaliser à 46-46. Finalement, sous l'impulsion d'un Simone Fontecchio impressionnant, l'Italie a fait le nécessaire pour l'emporter 96-79. L'entraîneur a quant à lui quitté la salle, attendant avec un assistant de l'équipe.

“Bien sûr que j'étais stressé, et inquiet. Je suivais le match sur internet, et mon assistant m'a dit : ‘Ne t'inquiète pas, ils vont jouer pour toi'. Mais je ne crois pas qu'ils aient joué pour moi. Ils ont joué parce que nous avons bâti une équipe. Avec douze gars qui veulent jouer ensemble et veulent avoir du succès ensemble”.

Après le match, il a également rapporté les premiers mots de son discours : “Je leur ai dit que je les aimais. Que j'aime tous mes assistants. Ils m'ont sauvé les fesses. Et on est une équipe. Quand quelqu'un est en difficulté, on est encore plus forts ensemble”.