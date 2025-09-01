Simone Fontecchio a fait taire les critiques

Après les 43 points de Lauri Markkanen, les 39 de Nikola Jokic et Luka Doncic, c'est un autre joueur NBA qui s'est illustré en scorant à son tour 39 unités dans la victoire de l'Italie face à la Bosnie-Herzégovine.

Simone Fontecchio aura été un poison que l'équipe adverse n'a pas été en mesure de contenir. Impressionnant sur son premier pas pour déposer Adnan Arslanagic et claquer un dunk surpuissant dans le deuxième quart-temps, l'Italien s'est surtout distingué par son adresse à 3-points avec un 7/10 qui a fait très mal aux Bosniens, et ce jusque dans les dernières secondes du match.

“Malheureusement, on leur a donné tellement de tirs ouverts qu'on aurait dû éviter. On est venu en aide quand il ne le fallait pas, des petites erreurs comme ça qui nous ont coûtées très cher. Ils vivent et survivent grâce au tir à 3-points et on a été trop permissifs”, a regretté Jusuf Nurkic (21 points et 10 rebonds).

Prêt pour la “finale” face à l'Espagne

Le joueur de Miami s'était plutôt montré discret jusque-là avec des sorties jugées trop timides. Le voilà désormais lancé au meilleur moment avec cette grosse performance, juste avant de jouer l'Espagne mardi pour une finale pour la deuxième place du groupe C.

Si son coach Gianmarco Pozzecco a salué la performance, assurant qu'il n'avait pas été “surpris” par son joueur, l'intéressé a assuré avoir gardé la tête froide, ce même si les médias italiens semblaient commencer à s'agacer de ne pas le voir plus agressif.

“Pour être honnête, je ne savais pas ce qu'on attendait de moi. Car en général je ne lis rien, en particulier sur les réseaux sociaux, j'ai tout mis de côté dès le début de l'EuroBasket. Parce que je sais comment ça peut tourner dans notre pays, comment sont les fans ou les reporters, donc je ne voulais vraiment pas lire ou savoir quoi que ce soit. Je voulais juste être concentré sur le match, notre équipe, mes coéquipiers pour pouvoir gagner des matchs”, a-t-il déclaré.

Sa patience a fini par payer sur ce match puisqu'après avoir débuté à 1/11 face à la Grèce (4 points) avant de relever la tête face à la Géorgie (4/10 pour 14 points), il a été en mesure de sceller son record en carrière en sélection avec un impeccable 13/20 pour aller avec 8 rebonds, 3 passes décisives et 41 d'évaluation !

“Je n'étais pas vraiment inquiet par mes performances même si bien sûr je n'étais pas heureux, mais je savais que ça allait venir à un moment donné. Ça fait partie du jeu, de la vie, tu ne peux pas toujours scorer 20 ou 40 points à chaque match. Je ne suis pas une machine, personne n'en est une, peut-être à part quelques gars dans cet EuroBasket, qui sont de très très bons joueurs”, a-t-il ajouté.

De quoi lancer définitivement son tournoi ? Réponse ce mardi à partir de 20h30, face à la Roja.

Simone Fontecchio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 52 15 36.9 33.0 79.5 0.6 1.1 1.7 0.8 1.2 0.3 0.8 0.2 6.3 2023-24 * All Teams 66 25 46.0 40.1 81.8 1.0 2.8 3.7 1.5 1.7 0.7 1.0 0.3 10.5 2023-24 * UTH 50 23 45.0 39.1 80.0 1.0 2.5 3.5 1.5 1.6 0.6 1.0 0.4 8.9 2023-24 * DET 16 30 47.9 42.6 84.6 0.8 3.6 4.4 1.8 1.8 0.9 1.1 0.3 15.4 2024-25 DET 75 17 40.2 33.5 83.3 0.7 2.2 2.9 0.9 1.3 0.4 0.7 0.2 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.