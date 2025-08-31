Lauri Markkanen retrouve le bonheur de gagner

Au Jazz, il n'a pas souvent l'occasion de fêter de belles victoires et de jouer des matches à enjeu. C'est peut-être pour cette raison que Lauri Markkanen se livre à 200% dans cet EuroBasket. Devant son public, l'intérieur de la Finlande se comporte en leader et sous son impulsion, son équipe vient de gagner trois matches sur trois, et de décrocher son billet pour les 1/8 de finale.

« Il n'y a pas de meilleur endroit que de jouer devant ses supporters. Tout ce qu’on pouvait espérer, c’était gagner trois matchs, et c’est fait » réagit-il en zone mixte après le succès face au Monténégro. « On a évidemment deux très gros matchs qui arrivent, mais on va profiter de celui-ci. Dans ce tournoi, rien n’est jamais facile. L’équipe en face était solide. Donc pour ce soir, c’est tout ce qu’on pouvait espérer. »

Auteur de 26 points, 13 rebonds et 3 interceptions face au Monténégro, l'ailier-fort du Jazz a éteint Nikola Vucevic (7 points et 12 rebonds), et il va enchaîner avec un duel face à Jonas Valanciunas.

« Ça va être un affrontement difficile évidemment. C'est un autre grand gabarit, et on a eu un avant-goût ce soir avec Vucevic, un intérieur shooteur qui avait mis beaucoup de tirs à 3-points l’autre jour. Ce sera un nouveau défi, mais on l’attend avec impatience et on sera prêts. »

De manière générale, Lauri Markkanen s'épanouit complètement en sélection, et il se découvre un goût pour la défense. Portés par leur chaud public, les Finlandais sont prêts à jouer à fond leur carte d'outsider.

« On montre du cœur. On joue pour le maillot, on joue pour le pays, et voilà le résultat » conclut-il. « On donne tout, on a une rotation de 12 joueurs, et donc beaucoup d’énergie vient du banc, et c’est notre force. On parle de notre système défensif depuis le premier jour du camp d’entraînement. Certaines soirées, les tirs à 3-points ne rentrent pas, et il faut trouver d’autres moyens pour gagner. On doit s’appuyer sur notre défense, et ça a fonctionné ce soir. »