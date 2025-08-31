Angel Reese brille, mais le Sky perd encore

Angel Reese et le Sky se déplaçaient à Seattle pour défier le Storm, amputé de Dominique Malonga touchée au poignet gauche. Si au terme du premier acte, Chicago ne comptait que trois points de retard, Seattle creuse l’écart dans la période suivante. Porté par une Nneka Ogwumike auteure de 13 points en première période, le Storm retourne aux vestiaires avec 10 points d'avance (44-34). Un écart qui peut s’expliquer, encore une fois, par les nombreuses pertes de balle du Sky, qui a lâché 12 ballons lors des vingt premières minutes.

“C’est dur de se mettre en rythme quand on ne cesse de donner le ballon à l’autre équipe”, regrettera Michaela Onyenwere après la rencontre.

Après la pause, Seattle continue de dérouler jusqu’à la moitié de ce troisième acte où le Storm compte 13 longueurs d’avance, mais les joueuses de Noelle Quinn passent quasiment cinq minutes sans inscrire le moindre point dans le jeu. Un trou d’air dont profite le Sky pour recoller au score, grâce notamment à Angel Reese qui inscrit les six derniers points de Chicago avant le début du quatrième quart-temps (50-57).

Dès l’entame de celui-ci, l’intérieure ramène son équipe à cinq points, mais le Storm retrouve son adresse et Skylar Diggins lance un 14-4 conclu par un tir de loin de Nneka Ogwumike (71-54). Si le Sky tente de revenir dans la partie, Gabby Williams (12 points, 8 rebonds, 3 passes) permet à Seattle de ne pas céder. La Française inscrit 8 de ses 12 points en dernière période pour permettre au Storm de s’imposer 79 à 69.

Nouveau double-double dans le vide pour Angel Reese

Malgré la défaite, Angel Reese finit avec 20 points et 10 rebonds à 7/12 au tir. L’ancienne pensionnaire de LSU réalise son dixième match avec au moins 20 points et 10 rebonds. Elle n’est que la quatrième joueuse dans l’histoire du Sky à réaliser une telle performance après Sylvia Fowles, Candice Dupree et Elena Delle Donne.

Depuis son retour de blessure, Angel Reese affiche 16 points et 12,5 rebonds de moyenne à 53% au tir. Pourtant, le Sky n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs et les joueuses de Tyler Marsh tenteront de retrouver le chemin de la victoire ce mercredi face à une équipe du Connecticut qui propose un meilleur basket en cette fin de saison.