Avec une Dominique Malonga en double-double, le Storm s’en sort au buzzer !

Avec ses 17 points et 10 rebonds, Dominique Malonga confirme son beau mois d'août, mais c'est Nneka Ogwumike qui est la vedette de la soirée. Auteur de 30 points, avec six paniers à 3-points, l’ailière All-Star inscrit le panier de la victoire à l'ultime seconde pour permettre au Storm de s'imposer 84-82 face aux Mystics. Un shoot aussi difficile que chanceux puisqu'au coeur de la raquette, Ogwumike va tenter un “turnaround jumpshot” qui va frapper le cercle plusieurs fois avant de rentrer.

NNEKA OGWUMIKE WINS IT AT THE BUZZER Seattle secures its 3rd straight W!pic.twitter.com/tL8F670hC8 — NBA (@NBA) August 24, 2025

« Nous avons souvent été confrontées à ce genre de moments récemment, parfois sans temps mort ou en subissant l’action adverse, rappelle la coach Noelle Quinn. Cette fois, nous avons pu donner la balle à notre meilleure joueuse avec du temps sur l’horloge, et elle a fait la différence. Cela récompense toutes les répétitions accumulées dans ces fins de matchs serrés. »

Quinn fait référence à ce début de mois compliqué avec cinq défaites consécutives, toutes concédées par quatre points ou moins. La série noire avait pris fin à Vancouver contre Atlanta (80-78), avant une nouvelle défaite sur le fil face à Phoenix. Malgré deux larges succès à Chicago et Dallas, le match de dimanche semblait suivre le même scénario dramatique.

Ogwumike avait ainsi permis au Storm de creuser un écart de 13 points dans le troisième quart-temps. Mais Washington est revenu, égalisant à 36 secondes de la fin grâce à Kiki Iriafen, puis à 7 secondes sur un tir longue distance de Sug Sutton.

C’était alors au Storm d’avoir la dernière possession. La meneuse Skylar Diggins a ajusté le système préparé au temps mort. « Noelle voulait que Sky attaque vers le cercle, expliquera Ogwumike. Mais Sky m’a dit qu’elle anticipait un changement défensif. Elle m’a conseillé de glisser au lieu de poser l’écran. C’est ce que nous avons fait, et cela nous a permis d’obtenir ce dernier tir. »

Grâce à cette victoire, le Storm grimpe à la 6e place tandis que les Mystics sont décrochées dans la course aux playoffs avec trois victoires de moins que le Fever, 8e.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.