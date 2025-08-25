Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Avec une Dominique Malonga en double-double, le Storm s’en sort au buzzer !

Publié le 25/08/2025 à 7:38 Twitter Facebook

D'un tir difficile et chanceux à la dernière seconde, Nneka Ogwumike offre une victoire précieuse au Storm face aux Mystics.

dominique malonga storm

Avec ses 17 points et 10 rebonds, Dominique Malonga confirme son beau mois d'août, mais c'est Nneka Ogwumike qui est la vedette de la soirée. Auteur de 30 points, avec six paniers à 3-points, l’ailière All-Star inscrit le panier de la victoire à l'ultime seconde pour permettre au Storm de s'imposer 84-82 face aux Mystics. Un shoot aussi difficile que chanceux puisqu'au coeur de la raquette, Ogwumike va tenter un “turnaround jumpshot” qui va frapper le cercle plusieurs fois avant de rentrer.

« Nous avons souvent été confrontées à ce genre de moments récemment, parfois sans temps mort ou en subissant l’action adverse, rappelle la coach Noelle Quinn. Cette fois, nous avons pu donner la balle à notre meilleure joueuse avec du temps sur l’horloge, et elle a fait la différence. Cela récompense toutes les répétitions accumulées dans ces fins de matchs serrés. »

Quinn fait référence à ce début de mois compliqué avec cinq défaites consécutives, toutes concédées par quatre points ou moins. La série noire avait pris fin à Vancouver contre Atlanta (80-78), avant une nouvelle défaite sur le fil face à Phoenix. Malgré deux larges succès à Chicago et Dallas, le match de dimanche semblait suivre le même scénario dramatique.

Ogwumike avait ainsi permis au Storm de creuser un écart de 13 points  dans le troisième quart-temps. Mais Washington est revenu, égalisant à 36 secondes de la fin grâce à Kiki Iriafen, puis à 7 secondes sur un tir longue distance de Sug Sutton.

C’était alors au Storm d’avoir la dernière possession. La meneuse Skylar Diggins a ajusté le système préparé au temps mort. « Noelle voulait que Sky attaque vers le cercle, expliquera Ogwumike. Mais Sky m’a dit qu’elle anticipait un changement défensif. Elle m’a conseillé de glisser au lieu de poser l’écran. C’est ce que nous avons fait, et cela nous a permis d’obtenir ce dernier tir. »

Grâce à cette victoire, le Storm grimpe à la 6e place tandis que les Mystics sont décrochées dans la course aux playoffs avec trois victoires de moins que le Fever, 8e.

/ 82 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Clark 17 1/4 1/3 0/0 0 4 4 0 1 0 1 0 0 3 3
S. Austin 26 10/15 0/0 10/10 0 5 5 1 1 1 5 4 -13 30 31
K. Iriafen 27 6/15 0/1 0/0 2 4 6 0 0 0 3 0 -10 12 6
S. Sutton 35 3/7 2/2 0/0 0 3 3 9 1 0 3 0 -6 8 13
S. Citron 36 6/12 0/1 2/2 0 6 6 1 0 4 5 0 -1 14 14
E. Engstler 9 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -3 0 2
S. Dolson 18 4/4 3/3 0/2 1 4 5 3 1 0 0 1 +22 11 18
L. Olsen 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -1
J. Melbourne 30 0/1 0/1 4/4 0 4 4 5 3 0 2 0 +6 4 10
30/59 6/11 16/18 3 31 34 19 7 6 19 5 82 96
/ 84 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
N. Ogwumike 32 11/15 6/7 2/2 1 5 6 2 0 0 2 0 +12 30 32
G. Williams 32 3/12 1/4 3/4 1 1 2 3 1 5 2 1 -1 10 9
E. Magbegor 20 3/3 0/0 0/0 1 5 6 1 5 0 1 2 -7 6 14
S. Diggins 34 4/11 1/4 1/2 1 1 2 11 3 2 1 0 +13 10 16
B. Sykes 30 3/10 2/3 2/2 1 2 3 1 2 2 3 1 -4 10 7
D. Malonga 28 8/17 0/0 1/2 5 5 10 1 4 3 1 1 -1 17 21
E. Wheeler 17 0/5 0/3 1/1 0 2 2 4 0 0 0 0 -6 1 2
T. Mitchell 7 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 +4 0 -2
32/74 10/21 10/13 10 21 31 23 15 12 11 5 84 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes