Dominique Malonga frôle la perfection face à Paige Bueckers !

Comme en NBA, lorsque Cooper Flagg défiera Dylan Harper, tous les projecteurs étaient braqués sur la rencontre entre les Wings et le Storm pour l'opposition entre Paige Bueckers et Dominique Malonga, les numéros 1 et 2 de la dernière Draft. Et il n'y pas eu de match puisque Seattle a explosé Dallas sur le score de 95-60, et la Française a crevé l'écran avec 22 points, 9 rebonds et 3 contres à 10 sur 12 aux tirs ! Elle égale son record personnel en WNBA, et elle n'a que 19 ans !

Quarante-huit heures après avoir planté 44 points face aux Sparks, Bueckers est en retrait avec 11 points à 2 sur 7 aux tirs. Il faut dire qu'elle avait Gabby Williams et Brittney Sykes sur le dos ! Pourtant, la géniale arrière de Dallas avait débuté le match sur les chapeaux de roue en inscrivant huit des douze premiers points de son équipe. Avant de complètement disparaître…

Tout l'inverse de Malonga qui, dès son entrée en jeu, s'est promenée dans la raquette des Wings. Capable de marquer au large ou d'attaquer le cercle depuis la tête de raquette, la rookie du Storm est de plus en plus à l'aise. C'est d'ailleurs son 4e match de la saison avec au moins 15 points et 5 rebonds. Aucune remplaçante ne fait mieux cette saison.

Des adversaires sous le charme

« Elle va vraiment devenir très forte… Sa taille, son envergure et sa vitesse sur tout le terrain », s'enthousiasme Chris Koclanes, le coach des Wings. « Une fois qu’elle a trouvé son rythme, elle a commencé à bien lire les situations sur les pick and roll et à être servie au poste. On n’a vraiment pas pu la repousser assez loin. On a essayé de la prendre à deux, mais… quand elle peut recevoir le ballon proche du cercle et simplement se retourner pour marquer rapidement, elle peut facilement scorer au-dessus de nos défenseuses plus petites. »

Opposée à la Française, Diamond Miller reconnaît que Malonga lui a donné du fil à retordre, et elle lui prédit aussi un avenir très brillant.

“C’est une très bonne jeune joueuse et on peut déjà voir, à la façon dont elle joue en ce moment, qu’elle va vraiment devenir excellente à l’avenir” lâche Miller. “C’est le reflet de son travail et de tout ce qu’elle a investi. Elle sera dans cette ligue pour encore très, très longtemps.”

