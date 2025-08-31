Jeremy Lin : « Dire adieu au basket est la décision la plus difficile de ma vie »

Parmi les étoiles filantes passées dans le ciel de la NBA, Jeremy Lin fut sans doute l'une des plus brillantes et des plus remarquables ! Treize ans après avoir enflammé la ligue avec ce qu'on appellera la « Linsanity », l'ancien meneur des Knicks et des Rockets a annoncé sa retraite sportive.

« En tant que sportifs, nous savons toujours que la possibilité de la retraite n’est jamais très loin. J’ai passé ma carrière de 15 ans en sachant qu’un jour je devrais tourner la page, et pourtant dire adieu au basket aujourd’hui est la décision la plus difficile de ma vie » écrit-il sur les réseaux sociaux. « Ce fut l’honneur d’une vie de me mesurer aux adversaires les plus coriaces, sous les plus vifs projecteurs, et de défier ce que le monde pensait possible pour quelqu’un qui me ressemble. J’ai vécu mes rêves d’enfant les plus fous en jouant devant des fans aux quatre coins du monde. Je resterai à jamais ce gamin qui se sentait pleinement vivant chaque fois qu’il touchait un ballon de basket. »

Un duel épique face à Kobe Bryant

Non drafté à sa sortie de la prestigieuse université de Harvard, puis coupé par Golden State et Houston, Jeremy Lin avait peu de chances de percer. Pourtant, en février 2012, la planète basket découvre « Linsanity ».

Propulsé dans le cinq des Knicks en raison d'une foule de blessures, il enchaîne les cartons : 25 points contre New Jersey, 28 contre Utah, puis 23 points et 10 passes face à Washington. Le point culminant survient face aux Lakers de Kobe Bryant : 38 points au Madison Square Garden, dans une ambiance électrique.

Très vite, Jeremy Lin devient une icône mondiale, symbole d’espoir pour une génération de joueurs qu'on n'attendait pas à un tel niveau et véritable modèle pour la communauté asiatique aux Etats-Unis. Il décroche même sa place au All-Star Weekend alors qu'il n'a quelques matches dans les jambes… Mais l’emballement s’essouffle : le retour de Carmelo Anthony, le changement de coach, puis une opération du genou freinent son ascension.

Champion NBA avec les Raptors

Jamais Jeremy Lin ne retrouvera l’éclat de ce passage de quelques jours de février 2012. Parti aux Rockets, puis aux Lakers, il devient un bon meneur NBA mais il ne sera jamais une star, victime de sa fragilité physique comme lorsqu'il se blesse gravement lors du premier match de la saison avec les Nets en 2017.

Après un an sans jouer, il arrive sur le banc des Raptors où il devient en 2019 le premier joueur d'origine asiatique à remporter un titre. Par la suite, et malgré de nombreux essais, même en G-League, il poursuit son aventure en Asie, remportant un titre et le trophée de MVP à Taïwan avec les New Taipei Kings.

« Tellement de personnes ont sacrifié et investi dans mon parcours, bien plus que je ne pourrai jamais leur rendre » conclut-il. « Merci à vous tous d’avoir cru en moi, de m’avoir accompagné, de m’avoir célébré dans mes hauts et relevé dans mes bas. C’est une aventure que je n’ai jamais voulu voir se terminer, mais je sais que le moment est venu. Jouer au basket devant vous me manquera à jamais, mais notre histoire ira au-delà du jeu. À ce qui nous attend désormais. »

Jeremy Lin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 GOS 29 10 38.9 20.0 76.0 0.4 0.8 1.2 1.5 1.1 1.1 0.6 0.3 2.6 2011-12 NYK 35 27 44.6 32.0 79.8 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.6 3.6 0.3 14.6 2012-13 HOU 82 32 44.1 33.9 78.5 0.4 2.6 3.0 6.1 2.5 1.6 2.9 0.4 13.4 2013-14 HOU 71 29 44.6 35.8 82.3 0.5 2.2 2.6 4.1 2.3 1.0 2.5 0.4 12.5 2014-15 LAL 74 26 42.4 36.9 79.5 0.4 2.3 2.7 4.6 2.6 1.1 2.2 0.4 11.2 2015-16 CHA 78 26 41.2 33.6 81.5 0.5 2.7 3.2 3.0 2.1 0.7 1.9 0.5 11.7 2016-17 BRK 36 25 43.8 37.2 81.6 0.3 3.4 3.8 5.1 2.2 1.2 2.4 0.4 14.5 2017-18 BRK 1 25 41.7 50.0 100.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0 3.0 0.0 18.0 2018-19 * All Teams 74 19 44.0 29.4 83.8 0.3 2.1 2.4 3.1 2.0 0.6 1.7 0.2 9.6 2018-19 * ATL 51 20 46.6 33.3 84.5 0.3 2.0 2.3 3.6 1.9 0.8 1.9 0.1 10.7 2018-19 * TOR 23 19 37.4 20.0 81.0 0.3 2.4 2.6 2.2 2.1 0.4 1.1 0.3 7.0 Total 480 26 43.3 34.2 80.9 0.4 2.4 2.8 4.3 2.2 1.1 2.3 0.4 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.