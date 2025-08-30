La Turquie et la Finlande filent aussi en 1/8e de finale

On connaît maintenant quatre des seize qualifiés pour la phase à élimination directe, qui se tiendra à Riga à partir de la semaine prochaine. Ainsi, après l'Allemagne et la Serbie un peu plus tôt dans la journée, ce sont la Turquie et la Finlande qui ont validé leur billet pour le tour suivant.

D'un côté, la Turquie a poursuivi son sans-faute dans cet Euro, en disposant sans problème du Portugal : 95-54 ! Toujours aussi fluide et efficace, Alperen Sengun (20 points, 7 rebonds et 5 passes, à 9/13 et en 21 minutes) a montré la voie aux siens, avec un trio Ömer Yurtseven – Furkan Korkmaz – Onuralp Bitim à 41 points pour le soutenir.

Particulièrement séduisants sur le plan collectif, les Turcs ont rapidement plié cette partie face aux coéquipiers de Neemias Queta et ils se dirigent tout droit vers une « finale » de poule entre nations invaincues contre les Serbes, en conclusion de ce tour préliminaire.

À noter, en plus de la victoire de la Serbie sur la Lettonie, le succès de l'Estonie sur la République tchèque (89-75) dans le groupe A.

De l'autre côté, la Finlande a également réalisé la passe de trois, écartant aisément le Monténégro : 85-65. En pleine forme, Lauri Markkanen (26 points, 13 rebonds, 3 interceptions) n'en finit pas d'impressionner et il a complètement dominé Nikola Vucevic (7 points et 12 rebonds, à 2/10) dans le duel des intérieurs NBA.

Portés par leur public bouillant à Tampere, les Finlandais ont donc fait le job contre les trois adversaires les plus faibles de leur poule. Il leur faudra maintenant confirmer leur montée en puissance face à la Lituanie puis l'Allemagne, deux clients plus sérieux, avant de prendre la direction de la Lettonie pour les 1/8e de finale.

Outre le succès de l'Allemagne sur la Lituanie, soulignons dans le groupe B la victoire de la Suède sur la Grande-Bretagne (78-59), avec notamment 23 points de Pelle Larsson, le joueur du Heat.

