Grâce à sa jeune garde, l’Italie maîtrise la Géorgie

Battue par la Grèce d'entrée, l'Italie a réagi (78-62) face à la Géorgie, qui n'a donc pas réussi à enchaîner après son succès face à l'Espagne.

L'Italie face à la GéorgieAprès sa victoire en ouverture face à l'Espagne, la Géorgie pouvait rêver d'accrocher l'Italie à son tableau de chasse. Sauf que la Squadra azzurra ne l'entendait évidemment pas de cette oreille…

Profitant d'un Tornike Shengelia en grosse difficulté, l'Italie prend le meilleur départ, mais ses shooteurs ont toujours du mal à régler la mire, et la Géorgie revient donc à égalité (32-32) à la mi-temps.

Goga Bitadze (22 points, 3 contres) est partout, bloquant Matteo Spagnolo avant d'inscrire un 3-points dans la foulée et Gianmarco Pozzecco doit prendre un temps-mort alors que la Géorgie est passée à +4 (41-37).

Ce sera toutefois le plus gros écart du match en faveur de la Géorgie car l'Italie répond par un 11-0, derrière le duo Darius Thompson – Simone Fontecchio. Mais c'est la jeune garde italienne qui va plier le match. Saliou Niang (15 points) est monstrueux d'activité, alors que Mouhamet Diouf (13 points, 5 rebonds) fait reculer Goga Bitadze.

L'Italie s'échappe inexorablement et finit par s'imposer (78-62) alors que Tornike Shengelia, bousculé et qui finit le match sans point (0/8 au tir) explose et finit par insulter tous les arbitres.

Le capitaine rejoint donc les vestiaires avant tout le monde et pourrait être lourdement sanctionné par la FIBA.

Par Dimitri Kucharczyk
