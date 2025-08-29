Tornike Shengelia, le capitaine au grand cœur de la Géorgie

En début de semaine, Tornike Shengelia ne savait même pas s'il allait pouvoir participer à l'EuroBasket. Victime d'une arythmie cardiaque qui l'a obligé à passer de nombreux examens ces dernières semaines, le futur joueur du FC Barcelone avait rejoint la Géorgie à la dernière minute, sans qu'on sache s'il allait pouvoir jouer.

Finalement, le capitaine géorgien était bien en tenue face à l'Espagne, inscrivant 13 points précieux dans la victoire de son pays face à l'Espagne, championne d'Europe en titre !

« Non, non, non » répondait le sélectionneur Aleksandar Dzikic lorsqu'on lui demandait si c'était prévu depuis le départ. « Je ne donnerai pas de noms mais deux de mes gars ont dû le retenir sur le banc parce qu'il est comme ça. Il va me détester maintenant, mais mon travail consiste à le protéger. »

Mais Tornike Shengelia ne pouvait pas rater l'entrée en lice de son pays dans ce championnat d'Europe.

« C'est un tueur de sang-froid, et un leader extraordinaire », explique Sandro Mamukelashvili. « Qu'il nous rejoigne simplement à Chypre… Le simple fait de le voir nous a donné beaucoup d'énergie. Il nous rejoint et il joue directement de la bonne manière, fait les bons choix, de façon altruiste. Sa décision de jouer a donc beaucoup compté pour nous, et nous savions qu'avec lui, nous allions être beaucoup plus forts ».

« Toko » pourra-t-il enchaîner les rencontres, comme le réclame l'exigeant calendrier d'un Euro ? Difficile à dire, mais sa présence a en tout cas parfaitement lancé la Géorgie, qui a fait un grand pas vers les huitièmes de finale.

