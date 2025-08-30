Qualifié en playoffs, le Dream garde les pieds sur terre

Grâce à son succès face aux Wings, le Dream a validé sa place en playoffs. Toutefois, si la qualification est assurée, l’entraîneur Karl Smesko sait qu’il reste encore beaucoup de travail sur la fin de cette saison régulière.

“Nous voulons être dans la meilleure position possible à la fin de la saison pour accueillir le plus de matchs en playoffs”, confie-t-il. “Et il y a beaucoup d’équipes avec qui c’est très serré. Donc je suis ravi que nous ayons remporté ce match.”

Si le Dream occupe actuellement la troisième place au classement, il n’y a qu’un match qui sépare les Aces, deuxièmes (26 victoires, 14 défaites), du Liberty cinquième (24 victoires et 15 défaites). Atlanta pourrait bien tirer son épingle du jeu sur cette fin de campagne puisque la franchise de Géorgie possède le calendrier le plus facile pour boucler cette saison régulière avec notamment trois duels face au Sun de Leïla Lacan.

Le travail n’est pas encore terminé

“Nous sommes qualifiées, mais cela ne veut pas dire que notre classement ne peut pas évoluer”, rappelle Rhyne Howard. “Nous n’avons pas validé une place au classement, mais simplement une qualification en playoffs. Donc, nous devons encore nous assurer d’avoir le meilleur bilan possible à la fin de la saison.”

Pour bien finir sa saison, le Dream pourra compter sur Rhyne Howard. Depuis son retour de blessure, elle est sur courant alternatif notamment au niveau de son adresse au tir, mais cette nuit, elle a signé un match à 24 points avec six tirs à 3-points réussis et six contres, du jamais-vu en WNBA.

“Je ne sais pas si j’étais plus concentré que d’habitude, mais mes coéquipières ont réussi à bien me trouver pour que j’ai des tirs ouverts”, explique la numéro 10 du Dream. “Concernant les contres, j’ai tout simplement fait les bonnes lectures défensives.”

Toutefois, malgré une prestation réussie avec 100 points inscrits, une première cette saison pour le Dream, Karl Smesko ne se satisfait pas totalement de cette victoire : “Je pense qu’en défense, nous avons fait beaucoup d’erreurs qui ne reflètent pas le niveau que l’on affiche depuis le All-Star Break.”