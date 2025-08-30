Rhyne Howard sort le grand jeu et Atlanta fait plier Dallas

On pouvait attendre qu'Atlanta ne fasse qu'une bouchée du dernier de la classe, à la maison. Il n'en a rien été ! Même très diminués, les Wings ont crânement joué leur chance pendant trois quart-temps avant de finir par craquer, notamment face à une Rhyne Howard impériale, en attaque avec ses 24 points et 5 passes décisives mais aussi grâce à ses six contres, son record en carrière !

Le Dream a fait le dos rond dans un premier quart-temps équilibré (19-21) avant de passer la vitesse supérieure, notamment sur un 13-0 alimenté par le 3-points de Te-Hina Paopao (par deux fois) et Rhyne Howard (35-27). L'héroïne du soir a enchaîné avec trois paniers extérieurs de suite, mais Dallas a tenu bon, s'accrochant à 9 longueurs à l'heure de la pause (49-40).

Une grosse frayeur pour Allisha Gray

Juste avant le repos, on a eu très peur pour Allisha Gray (19 points), victime d'un gros coup de genou dans le visage de la part de Diamond Miller alors qu'elle s'était retrouvée au sol après une bataille au rebond. Plus de peur que de mal, puisque l'arrière du Dream a fini par se relever, et a même pu prendre part à la deuxième mi-temps.

Le troisième quart-temps a alors signé le retour aux affaires des Wings, avec la paire Bueckers-Siegrist et l'adresse extérieure d'Amy Okonkwo et Myisha Hines-Allen pour rester dans le coup.

Maddy Siegrist (23 points) a conclu la période par un nouveau 3-points, ramenant ainsi les Wings à quatre longueurs à 10 minutes de la fin (71-67) ! Une fin de quart-temps à nouveau marquée par le court retour sur le banc de Brittney Griner, après un coup de coude involontaire (et une faute offensive) d'Amy Okonkwo.

Un final à sens unique

Sous pression, Atlanta a fini par trouver la clé et se libérer par un 10-0 d'entrée de jeu, avec un nouveau 3-points de Rhyne Howard, assorti d'un cinquième contre (81-67) ! Son sixième est intervenu quelques instants plus tard sur une tentative de lay-up de Paige Bueckers (16 points, 10 passes décisives). Brionna Jones (16 points) a pris le relais en scorant 8 points de suite, avant de laisser le soin à Rhyne Howard de porter la marque à 92-76.

Les 3-points de Maya Caldwell et Nia Coffey ont permis au Dream de finir à +22 (100-78) afin de conserver la troisième place.

Il va falloir batailler dur pour la garder jusqu'à la fin alors qu'un déplacement à Connecticut se profile ce lundi. Dallas va pour sa part entamer son dernier road trip de la saison à partir de lundi également du côté de Minnesota. Viendront ensuite Golden State et Los Angeles.