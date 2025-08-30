Stephen Curry motivé par l’enseignement

Il y a quelques jours, Ayesha Curry avait confié qu'elle n'aurait jamais imaginé que Stephen Curry devienne un joueur NBA, et encore moins une superstar. « Je n’avais pas signé pour ça. Je ne savais pas qu’il allait finir par être basketteur. Il disait qu’il voulait être entraîneur de basket au lycée. Moi, je pensais que ce serait moi, la fille, qui allait réussir… Il a fini par obtenir son diplôme de toute façon et il a accompli des choses incroyables qu’on n’aurait jamais imaginées. »

Cette semaine, Stephen Curry organisait son 6e tournoi de golf de charité, le Workday Charity Classic, et il a été questionné sur cette possible volonté de devenir entraîneur en high-school. « Ma mère était enseignante et j’ai un peu compris comment me connecter aux gens », explique Curry. « Voir des gens apprendre une compétence, ou apprendre quoi que ce soit en fait, et la joie qui vient avec l’accomplissement, ça m’a toujours motivé. »

“Tout est possible…”

A défaut d'être coach, le meneur des Warriors profite de ses camps d'été pour transmettre et enseigner, et il faut rappeler qu'il a aussi accepté un poste de dirigeant dans son ancienne université, et qu'il aura aussi la possibilité d'avoir une influence sur de jeunes basketteurs. De quoi préparer le terrain à une reconversion comme entraîneur ?

« Tout est possible… », répond Curry. « Qui sait ce que l’avenir réserve. Mais j'apprécie l’idée que, oui, dans un autre monde, j’aurais été heureux comme jamais d’être un entraîneur de lycée, sachant à quel point cette présence est importante pour les enfants. Tout le monde a un rôle à jouer. J’ai pris un chemin différent. »