Avant la NBA, Stephen Curry voulait coacher au lycée

Et si le meilleur shooteur à 3-points de l’histoire et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire n’avait jamais foulé les parquets NBA ? C'est le scénario évoqué par Ayesha Curry, compagne de Stephen Curry depuis 16 ans.

Devenue son épouse en 2011, Ayesha connaît l'actuel meneur des Warriors depuis 2003, lorsqu'ils étaient tous les deux adolescents. Au podcast “Call Her Daddy”, elle rapporte que le couple n'avait jamais imaginé une telle carrière en NBA.

« Je n’avais pas signé pour ça. Je ne savais pas qu’il allait finir par être basketteur. Il disait qu’il voulait être entraîneur de basket au lycée. Moi, je pensais que ce serait moi, la fille, qui allait réussir » sourit-elle, expliquant qu'elle lui avait même conseillé de ne pas se présenter à la Draft en 2009… « Il a fini par obtenir son diplôme de toute façon et il a accompli des choses incroyables qu’on n’aurait jamais imaginées. »

“Au début, je détestais tellement ça”

Choisi en 7e position par les Warriors, Curry est sous les feux des projecteurs, et dès la première saison, il confirme son immense potentiel de meneur-scoreur. Pour son épouse, c'est le début d'une pression populaire qu'elle n'imaginait pas.

« C’est à double tranchant, parce que certains aspects m’ont ouvert des portes, » reconnaît-elle. « Évidemment, c’est à moi de les ouvrir et de travailler pour y rester. Je suis reconnaissante de ce côté-là des choses, mais d’un autre côté, au début, je détestais tellement ça. C’était étrange… Les fans de sport sont tellement différents des fans du monde du divertissement. Et souvent, c’est très impitoyable… Je ne m’y attendais pas du tout. »