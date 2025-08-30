Kyle Neptune rejoint le staff des Hornets

Changement d'horizon pour Kyle Neptune, puisque l'on apprend par ESPN qu'il a accepté de filer en NBA, après avoir occupé plusieurs bancs de NCAA, entre 2010 et 2025.

C'est plus précisément chez les Hornets qu'il officiera désormais, dans le but d'intégrer le staff de Charles Lee, déjà renforcé un peu plus tôt dans le mois par l'arrivée de Will Weaver, en tant que conseiller.

D'abord passé par les universités de Niagara (2010-13) puis Villanova (2013-21) comme assistant, Kyle Neptune était par la suite devenu « head coach » à celle de Fordham (2021/22), avant de retourner à Villanova en 2022. Jusqu'à son licenciement en mars dernier, à cause de ses mauvais résultats.

S'il n'a donc pas connu beaucoup de succès en tant qu'entraîneur principal, il a en revanche aidé les Wildcats à gagner deux titres NCAA comme assistant, en 2016 et 2018. C'était auprès de Jay Wright, depuis retraité (qu'il avait même remplacé il y a trois ans), et qui l'avait également embauché en tant que coordinateur-vidéo à ses débuts (2008-10).