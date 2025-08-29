Le duo Schröder – Wagner porte l’Allemagne face à la Suède

Après avoir disposé en deux temps du Monténégro en ouverture, mercredi, l'Allemagne a remis le couvert face à la Suède pour son deuxième match. Facile (105-83), elle n'a ainsi laissé aucune chance à cette formation suédoise diminuée, car orpheline de Pelle Larsson et Simon Birgander, malades.

Toujours privés de leur sélectionneur Alex Mumbru, hospitalisé cette semaine, les Allemands n'ont donc pas fait dans la dentelle, après avoir mis une mi-temps à se lancer contre les Monténégrins. Cette fois-ci, les coéquipiers de Dennis Schröder (23 points, 7 passes) et Franz Wagner (21 points) ont attaqué fort, sans jamais courir après le score, bouclant la première période avec 59 points au compteur (et 62% de réussite au shoot). Tout simplement leur record à l'EuroBasket…

Également boostée par l'apport de Maodo Lo (13 points, 5 rebonds, 5 passes) en sortie de banc, la Nationalmannschaft a pris une avance de 10 points dès le premier quart-temps, pour la faire grimper à +20 au retour des vestiaires, et s'offrir ce nouveau succès large à Tampere (Finlande). En tribunes, le coach des Kings, Doug Christie, n'a quant à lui pas manqué de savourer la prestation de son nouveau meneur, Dennis Schröder.

À l'arrivée, le différentiel est bien soigné, avec une adresse insolente et une pression de tous les instants dans l'attaque du cercle, et l'Allemagne se mesurera maintenant à la Lituanie, dès ce samedi (12h30), dans ce qui risque d'être déjà plus relevé et disputé. La Suède va, elle, viser une première victoire contre la Grande-Bretagne, le même jour (15h30).

