L’Espagne a honte

« La façon avec laquelle nous avons perdu est inacceptable »… « Nous étions loin de notre meilleur niveau. Nous avons très mal joué. Ils en voulaient plus que nous. Ils avaient plus d'envie. »… A l'image de Santi Aldama et de Juancho Hernangomez, les Espagnols ont pris une grande claque jeudi.

Championne d'Europe en titre, et même si l'équipe est en phase de transition, l'Espagne a subi la loi de la Géorgie, vainqueur 93-79 avec un grand Sandro Mamukelashvili. Et plus que le score final, c'est donc la manière qui choque en Espagne où Marca parle d'un « naufrage ».

Alors qu'il entame sa dernière compétition internationale, Sergio Scariolo fait son mea culpa pour « ne pas avoir fait comprendre à mon équipe que l'adversaire était plus physique et plus fort que nous et que nous devions faire un effort supplémentaire. J'aurais dû mieux présenter la Géorgie pour convaincre les joueurs que c'était une équipe très dangereuse. »

Ce qui fait mal, c'est que les Espagnols n'ont pas élevé leur niveau de jeu par rapport à la préparation, qu'ils avaient déjà bouclé avec une seule victoire. « La préparation est une chose, la compétition en est une autre. Le problème, parfois, c'est que lorsqu'on n'a jamais vécu ça, il faut en prendre conscience. On aurait dû en tirer la leçon », poursuit Sergio Scariolo, qui reste persuadé que « l'équipe peut faire mieux. Il ne nous reste plus qu'à nous préparer pour le prochain match. »

Ce sera face à la Bosnie-Herzégovine de Jusuf Nurkic, et Juancho Hernangomez rappelle qu'il « reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour cet Eurobasket et je crois en ce groupe. »