Avant Giannis Antetokounmpo, Sandro Mamukelashvili a croqué Santi Aldama

C'est la première grosse sensation de cet EuroBasket 2025 : la Géorgie a fait chuter l'Espagne, championne d'Europe en titre, derrière un grand match de Sandro Mamukelashvili (19 points, 7 rebonds, 6 passes) !

En face, Santi Aldama (12 points à 5/15 au tir) a souffert, alors que c'est bientôt Giannis Antetokounmpo, avec lequel il a évolué aux Bucks, qui va se dresser face à l'intérieur géorgien.

« J'ai beaucoup de respect pour lui, Aldama est un joueur incroyable, mais vous savez, j'avais quelque chose à prouver et je vais aussi devoir me donner à fond contre Giannis. Je connais Giannis, c'est un monstre, donc je vais me donner à fond et j'espère que ça nous permettra de l'emporter », a-t-il réagi après sa performance.

Pour la Géorgie, ce premier succès est un pas énorme vers les huitièmes de finale, même si ce n'est qu'un pas.

Un surplus de motivation

« Vous arrivez en tant qu'outsider et vous savez que personne ne croit en vous, alors il s'agit simplement de faire les bons choix en vue des prochains matchs, sans être heureux et sans être satisfait, en étant content d'avoir joué de façon collective et en étant prêt pour le prochain défi, car j'ai maintenant l'impression que les autres équipes vont nous respecter davantage. Nous devons donc simplement nous assurer de jouer ensemble et de jouer dur ».

Ce succès face à la Roja est majeur pour Les Croisés, qui vont ensuite défier l'Italie puis la Grèce, avant de finir la phase de groupe contre la Bosnie-Herzégovine puis Chypre.

« L'Espagne est une équipe formidable. Ce sont les champions en titre et quand on affronte une telle équipe, il faut jouer avec un surplus de motivation. Rien n'est facile. Donc, dès le début, nous voulions nous assurer d'être sur tous les ballons qui traînaient. Nous voulions nous assurer de dominer le rebond offensif et, surtout, les remplaçants ont fait un travail incroyable en gérant le ballon et en inscrivant des paniers incroyables pour nous permettre de rester dans le match quand tous les titulaires se reposaient » conclut Sandro Mamukelashvili.