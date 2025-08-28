Courtisée par les Knicks, Dawn Staley « s’est tirée une balle dans le pied »

Et si les Knicks avaient proposé leur poste de « head coach » à Dawn Staley plutôt qu'à Mike Brown ? Actuellement sur le banc des South Carolina Gamecocks, en NCAA féminine, l'intéressée n'aurait pas manqué de sauter sur l'occasion, de façon à devenir la première femme à coacher en NBA.

« J'aurais été obligée de le faire. Pas seulement pour moi, mais pour les femmes, histoire de casser cette barrière » a-t-elle ainsi déclaré dans un podcast avec Candace Parker et Aliyah Boston. « J'aurais dû le faire. Ce sont les Knicks… Je viens peut-être de Philadelphie, mais ce sont quand même les putains de Knicks de New York ! »

Prête à faire le grand saut vers la NBA depuis plusieurs années maintenant, Dawn Staley avait carrément passé un entretien avec les dirigeants new-yorkais, au moment où ils cherchaient un remplaçant à Tom Thibodeau. Sauf qu'elle estime aujourd'hui s'être « tirée une balle dans le pied » face à la concurrence de Mike Brown donc, sans oublier Taylor Jenkins, James Borrego ou encore Micah Nori.

« Comment ça influerait sur votre travail quotidien si vous m'embauchiez comme la première femme coach en NBA ? Parce que ça aurait un impact » leur a-t-elle demandé, alors qu'elle pense malgré tout avoir réussi son entretien. « On va forcément vous poser des questions auxquelles vous n'auriez pas à répondre si vous étiez un homme. Il faudrait composer avec les médias et tout le reste, alors que vous n'y êtes pas confrontés quand vous embauchez un homme. Donc ça les a fait réfléchir, ils se sont dits que j'avais peut-être raison, et j'ai senti que l'énergie avait changé après… Je me suis en quelque sorte tirée une balle dans le pied, en étant juste trop curieuse et en posant toutes ces satanées questions. »

Triple médaillée d'or olympique avec Team USA comme joueuse (1996, 2000 et 2004), mais aussi médaillée d'or olympique avec Team USA comme coach (2021), intronisée au Hall of Fame FIBA en mai, Dawn Staley s'est également mis en évidence en NCAA féminine, du côté de South Carolina. En y remportant trois titres universitaires (2017, 2022 et 2024), en plus d'être nommée quatre fois Coach de l'année (2020, 2022, 2023 et 2024).