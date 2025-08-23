Les Warriors s’intéressent aussi à Cody Martin

A un moment, le dossier Jonathan Kuminga va se débloquer, et les Warriors vont enfin pouvoir débuter leur recrutement. Ce statu-quo n'empêche pas les dirigeants de bosser en parallèle, et outre Al Horford et De'Anthony Melton, d'autres pistes sont envisagées pour renforcer l'effectif.

Les noms de Seth Curry et Malcolm Brogdon ont déjà circulé, et il faut désormais ajouter celui de Cody Martin. Selon Jake Fisher, plusieurs équipes de playoffs s'intéressent au jumeau de Caleb, qui reste sur une saison passée entre les Hornets et les Suns.

Moins coté que son frère, Cody était un pilier des Hornets depuis le début de sa carrière, d'avant d'être transféré aux Suns à la mi-saison. Là-bas, il a affiché ses pires statistiques en carrière, et on l'imagine motivé à l'idée de rejoindre une équipe de haut de tableau ou ambitieuse.

Selon Fisher, l'intéressé n'est pas pressé, et il pourrait attendre la fin des camps d'entraînement pour faire son choix.

Cody Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 48 19 43.0 23.4 64.6 0.8 2.5 3.3 2.0 1.6 0.8 0.9 0.2 5.0 2020-21 CHA 52 16 44.1 27.6 58.1 1.0 2.1 3.1 1.7 1.0 0.7 0.8 0.2 4.0 2021-22 CHA 71 26 48.2 38.4 70.1 1.2 2.9 4.0 2.5 1.6 1.2 0.9 0.5 7.7 2022-23 CHA 7 19 38.9 21.4 57.1 1.1 2.3 3.4 1.6 1.9 0.6 0.3 0.1 5.0 2023-24 CHA 28 27 38.1 31.4 60.6 0.7 3.2 3.9 3.7 1.7 1.1 1.6 0.6 7.5 2024-25 * All Teams 53 22 41.8 28.5 70.5 1.0 3.2 4.2 2.0 1.8 1.1 1.0 0.6 6.8 2024-25 * CHA 39 25 43.3 32.3 69.4 1.0 3.5 4.5 2.3 1.8 1.1 1.1 0.7 7.8 2024-25 * PHX 14 15 35.1 11.1 75.0 0.9 2.5 3.4 1.1 1.6 0.9 0.6 0.4 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.