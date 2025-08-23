Rick Carlisle perd son premier assistant !

Une information surprenante, en provenance d'Indianapolis, puisque les Pacers ont annoncé le départ de Mike Weinar, le fidèle bras droit de Rick Carlisle. C'est une information “surprenante” car ce même Weinar avait refusé de rejoindre les Knicks il y a quelques semaines pour rester auprès de Carlisle. Et finalement, d'un “commun accord”, les deux parties ont décidé de se séparer…

« Mike Weinar est un ami de confiance et un collègue loyal depuis plus de 17 ans », a rappelé Carlisle dans un communiqué. « En tant qu’entraîneur, c'est un gagneur confirmé, avec deux titres NCAA avec Florida en 2006 et 2007, ainsi qu’une bague de champion NBA lors de notre titre en 2011 à Dallas. Mike a également joué un rôle majeur dans notre parcours historique jusqu’aux Finals cette année avec les Pacers. La personnalité exemplaire de Mike en tant que père, mari et homme a toujours été évident pour moi au cours de ces deux décennies. Le succès professionnel l’a suivi partout où il est passé, et cela continuera sans aucun doute à l’avenir. »

Agé de 41 ans, Weinar ne manquera pas de proposition, même si on imagine que la piste Knicks s'est refermée. Aux Pacers, il était chargé du secteur offensif et des fins de match, et beaucoup louent son originalité et son goût pour un basket d'attaque. C'est lui qui était notamment derrière le « système NFL » mis en place à Indiana.