Mike Weinar refuse lui aussi les Knicks

Et un de plus… Les Knicks et Mike Brown accumulent les refus depuis plusieurs semaines et on peut ajouter un nom à la longue liste des assistants coaches qui ne viendront pas à New York cet été.

On sait que Greg St. Jean et Patrick Mutombo mais aussi Chris Jent et Mike Weinar ont été approchés récemment. Ce dernier était en discussions avec les Knicks mais a finalement décidé de rester à Indiana, d'après notre confrère Stefan Bondy du New York Post.

Assistant de Rick Carlisle depuis 2018, à Dallas puis à Indiana, Mike Weinar aurait décidé de rester avec les Pacers pour des raisons familiales et aussi pour sa relation avec Carlisle.

Un refus de plus donc pour les Knicks, qui n'ont jusqu'à maintenant enregistré que les arrivées de Charles Allen, Riccardo Fois et Brendan O’Connor pour épauler Mike Brown sur le banc à partir de la saison prochaine.