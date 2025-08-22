Augustas Marciulionis croit en ses chances aux Lakers

Parmi les “fils à papa”, c'est l'un des plus méconnus, et pourtant Augustas Marciulionis a décroché une place au camp des Lakers. Ce n'est qu'une invitation, et ce sera très compliqué d'intégrer l'effectif, mais le fiston de Sarunas croit en ses chances et c'est pour cette raison qu'il a préféré l'option Lakers.

« L’intérêt était similaire des deux côtés », a-t-il expliqué à Basketnews, à propos de l'intérêt des Bucks. « Mais aux Lakers, il y avait plus de personnes que mon agent et moi connaissions et en qui nous avions confiance. On comprenait mieux la situation là-bas. Pour une raison que je ne saurais expliquer, LA semblait être le bon choix. »

Révélé à Saint Mary’s College, double vainqueur de la conférence WCC, Marciulionis avait décroché le titre de MVP avec 14,2 points et 5,9 passes de moyenne. De quoi taper dans l'oeil des scouts, sauf qu'une fracture au pied, juste avant la Draft, a plombé ses ambitions… « Je me suis probablement blessé au pire moment », déplore le Lituanien. « Le plus étrange, c’est que je n’avais jamais été blessé à l’université et je n’avais jamais manqué un match. Maintenant, je suis quasiment prêt à jouer. »

Dans un mois, il va donc se battre pour décrocher un “two-way contract“, et il y croit : « Les Lakers m’ont montré beaucoup d’attention, autant lors des entretiens que lors de la signature. Je suis content d’être dans un bon environnement qui croit en moi — c’est le plus important. Je pense que toutes les chances sont entre mes mains. Je dois juste rester en bonne santé et bien jouer. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.