Adidas s'est enfin décidé à enrichir la collection D.O.N. Issue #7. La marque aux trois bandes avait jusque là pris tout son temps en sortant la septième paire signature de Donovan Mitchell mi-juillet avec un premier coloris « Camp », dévoilé par l'arrière de Cleveland plus de deux mois plus tôt, en playoffs.

Les choses s'accélèrent enfin puisqu'un coloris « Panama » a investi le marché français il y a quelques jours, et qu'une nouvelle version « Team Black » vient de l'accompagner.

Pas de folies cette fois mais une vraie spécificité avec un modèle 100% noir, pour accentuer le design futuriste de la paire, qui se distingue notamment par un zip recouvrant les lacets. La semelle, qui comporte un amorti Lightstrike Pro est elle aussi complètement noire.

La D.O.N. Issue #7 est disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.