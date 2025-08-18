Matchs
Un coloris “Panama” pour la D.O.N. Issue #7

Sneakers – Le septième modèle signature de Donovan Mitchell est de retour avec un deuxième coloris accrocheur avec une tige qui passe du vert à l'orange.

Près d'un mois après l'arrivée en France de la D.O.N. Issue #7, adidas a eu la bonne idée de reprendre la promotion de la septième paire signature de Donovan Mitchell en sortant un nouveau coloris baptisé “Panama”. On pouvait espérer davantage de choix de coloris de la part de la marque aux trois bandes, particulièrement après la grosse saison réalisée par l'arrière de Cleveland. Il faut croire que la rareté créée aussi la demande !

Pour ce deuxième coloris “Panama”, on reste sur du “flashy” avec une tige qui passe du vert à l'orange. Séparée par une bande grise, la partie supérieure ressort en noir et permet de mettre en lumière en orange les logos adidas sur le talon et celui du joueur sur la languette, le fameux “Spida”.

La paire accentue ici son aspect « futuriste » avec les trois bandes apparaissant en pointillés en noir sur l’empeigne. L’une des nouveautés de cette D.O.N. Issue #7, c’est aussi l’apparition d’un zip pour recouvrir les lacets. A noter également la présence d'un amorti Lightstrike Pro pour étoffer la semelle.

La D.O.N. Issue #7 est disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.

Par Romain Davesne
