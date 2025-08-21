Tony Parker se lance dans une carrière de coach !

Véritable touche à tout depuis son retrait des parquets, Tony Parker a décidé de se lancer dans une autre reconversion : le coaching ! Après en avoir discuté avec Gregg Popovich et quelques amis comme Zinedine Zidane et Thierry Henry, l'actuel président de l'Asvel a décidé de se lancer et il va donc passer son DES (diplôme d'Etat supérieur).

“J'ai envie de changer de carrière. J'aimerais bien commencer une carrière de coach. Je me suis inscrit au DES, je veux passer mon diplôme. Un jour, j'aimerais être entraîneur” lance-t-il dans L'Equipe. “J'ai fait ma première séance d'entraînement aujourd'hui (ce jeudi), à l'Académie, où j'ai entraîné les U15. ça confirme ce que je ressens depuis l'année dernière : le terrain m'a manqué. L'adrénaline, le quotidien, tout cela m'a manqué. Je pense que c'est le bon timing pour moi. Cela fait six ans que je suis en retraite sportive et je le ressens en moi.”

Tony Parker a toujours rêvé en grand

Évidemment, comme toujours, TP voit très grand et il veut coacher en NBA. Mais d'abord, il veut apprendre les bases et Vincent Collet sera son mentor.

“Je ne me ferme aucune porte. Il y a la NBA, la NBA Europe qui va arriver. Pour l'instant, je me dis : je vais passer mon diplôme et on verra en mai, selon les opportunités. Mais l'objectif ultime bien sûr serait d'aller coacher en NBA. Le rêve, c'est d'être « head coach » un jour en NBA. J'ai toujours rêvé en grand.”

Et avant même de passer ses diplômes, il avait déjà été contacté : “J'ai été approché par quelques clubs, oui. Mais j'ai préféré faire le choix de me préparer, de passer les diplômes. Aux États-Unis, la première impression est très importante et j'ai trouvé que c'était plus judicieux de suivre ce chemin-là. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut être humble, respecter la profession, le processus, c'est très important. C'est pour cela que je retourne à l'école, que je repars à zéro.”