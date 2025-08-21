Pour Bogdan Bogdanovic, Nikola Jokic est un booster de confiance

La Serbie fait partie des favoris de l'Eurobasket et compte notamment sur Bogdan Bogdanovic pour retrouver les sommets du continent pour la première fois depuis 2001. L'ailier des Clippers, capitaine de sa sélection a balayé plusieurs sujets pour la FIBA dans un long entretien. Il s'est notamment épanché sur sa relation avec Nikola Jokic, fer de lance serbe et principal atout dans la quête du titre. S'ils n'ont jamais eu l'opportunité d'évoluer ensemble en club, Bogdanovic profite à fond de ces quelques semaines avec le pivot des Nuggets.

Comme les coéquipiers du triple MVP dans les Rocheuses, l'ailier souligne la qualité de “vision” de son compatriote. Mais il pointe surtout comme principal atout de Jokic ce qui était pourtant considéré il y a quelques années comme une de ses principales limites. “Tout le monde connaît son intelligence et son feeling pour le jeu, mais ce qui le rend spécial, c'est la forme qu'il a pour sa taille : sa capacité à courir et sa condition physique” indique l'ancien joueur des Hawks.

L'Euro, “toujours la compétition la plus dure”

Bogdanovic n'y va pas par quatre chemins, “Nikola amène un niveau de confiance le plus élevé que je n'ai jamais eu en jouant avec quelqu'un“. Monstrueux lors du dernier Euro (31,7 d'évaluation) malgré la sortie de route prématurée de la Serbie en huitièmes de finale, Nikola Jokic brille autant dans un contexte FIBA qu'en NBA. Et sa préparation laisse imaginer une édition 2025 tout aussi prometteuse pour le pivot et les siens. “Nous avons beaucoup de personnalité, mes coéquipiers sont des guerriers, ils n'abandonnent jamais” se félicite Bogdan Bogdanovic. “C'est un honneur d'être sur le terrain avec ces gars et de faire partie de l'histoire du basket serbe avec eux.”

Celle-ci passera sans doute par un titre, après être passé tout près de faire tomber les Etats-Unis l'an passé en demi-finale des JO, avant de décrocher la médaille de bronze. Et Bogdan Bogdanovic met en garde ses troupes, l'Eurobasket est “toujours la compétition la plus dure“. “Vous devez être concentré à chaque instant et essayer d'atteindre votre meilleur niveau au bon moment“, explique-t-il. “Vous ressentez tout, la pression, l'excitation, et vous devez le gérer comme un champion. Célébrer les victoires, mais ne pas vous laisser trop affecter par les défaites aussi, et continuer d'avancer.”

Le capitaine serbe voit ainsi les “anciens champions comme l'Espagne, la jeune mais toujours dangereuse équipe de France” ainsi que “l'Allemagne” championne du monde comme principaux rivaux dans cet Euro. “Il y aura beaucoup de grosses équipes et de défis.”

“Vous ne pouvez pas faire d'erreurs contre Giannis Antetokounmpo”

Parmi ceux-là, la Serbie pourrait devoir croiser d'autres stars NBA sur la route du titre. Comme la Grèce ou la Slovénie, possibles adversaires en phase à élimination directe. Bogdan Bogdanovic ne manque pas de compliments pour les autres joueurs Européens stars en NBA comme Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic. “Avec Giannis, ce sont de pures qualités athlétiques” estime Bogdanovic. “Vous ne pouvez pas faire d'erreurs contre lui parce qu'il va les punir à chaque fois. Sa défense est exceptionnelle, et il devient inarrêtable quand il peut courir en transition. Luka peut lui tuer n'importe qui dans un tournoi. Il peut vous mettre 50, 60 points… C'est ce qui le rend unique.”

La Slovénie de Doncic pourrait notamment être un adversaire en quart de finale théorique, si la Serbie remporte son groupe A, que la Slovénie termine 2e du groupe D et que les deux équipes remportent leur huitième de finale.