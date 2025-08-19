Pour Svetislav Pesic, la Serbie ne se résume pas à Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic

Finaliste de la Coupe du monde 2023 puis médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris en 2024, la Serbie est une des favorites pour l'EuroBasket 2025, peut-être même la grande favorite. Et ce n'est pas la préparation actuelle, avec six victoires en six matches, qui va contredire cette tendance.

Lors des deux dernières compétitions internationales, on a vu à quel point cette machine était bien huilée, et sublimée par la présence de Nikola Jokic. Mais justement, pour Svetislav Pesic, il ne faut pas limiter son groupe à la présence du triple MVP de la NBA.

« Ce n'est pas une équipe où il y a Jokic, Bogdan Bogdanovic et les 10 autres. C'est une équipe de 10 joueurs, plus Jokic et Bogdanovic », insiste le sélectionneur. « Une fois qu'on a compris ça, alors on comprend pourquoi on est une forte équipe. Cette formation a de la continuité, de la qualité individuelle. »

Résumer la Serbie aux deux stars serait donc une erreur. « J'ai dit à un joueur qu'il ne sera jamais Nikola Jokic, mais Jokic ne sera jamais lui non plus. Jokic, c'est Jokic. Que ce joueur nous donne le meilleur de lui et on sera bien », poursuit Svetislav Pesic. « Bien sûr que ces deux-là sont des joueurs fantastiques et aucune grande équipe n'a pas de leaders, mais le reste a de la qualité, il faut en parler aussi. »

Lors de l'EuroBasket, la Serbie sera dans le Groupe A, avec la Lettonie, la Turquie, la République tchèque, l'Estonie et le Portugal. Un groupe dont elle ne devrait pas avoir trop de mal à s'extraire, avant de croiser en quarts de finale avec le Groupe B, celui de l'Allemagne, de la Lituanie, de la Finlande ou encore du Monténégro.