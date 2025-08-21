Dru Smith remercie le Heat “de croire en lui”

Sur les deux dernières saisons, Dru Smith n'a joué que 23 petits matches. La faute à une déchirure du ligament au genou droit en 2023, puis à une autre déchirure, du tendon d'Achille gauche, en 2024. Difficile de faire pire pour un joueur.

Malgré ça, le Heat lui fait toujours confiance en lui offrant une prolongation de contrat de 7.9 millions de dollars et trois saisons. Une précision tout de même, vu le récent passif de l'arrière : seule la première année est garantie.

« Je suis reconnaissant à la franchise de croire en moi », dit-il alors que le Heat l'a coupé quatre fois avant de le reprendre à chaque fois et en espérant être en tenue pour la reprise. « La rééducation se déroule très bien. Je vais dans la bonne direction. J'ai repris le jeu avec contact, sans faire du cinq-contre-cinq. Ce sera pour dans quelques semaines. L'objectif, c'est d'être prêt pour le training camp. S'il n'y a pas de rechute, c'est ce que je cherche à faire. »

L'impression d'être en rééducation depuis deux ans

La saison passée, Dru Smith vivait ses meilleurs matches avant de se blesser, avec 6.2 points de moyenne en 19 minutes, en sortie de banc. Peut-il revenir à ce niveau après une deuxième grosse blessure de suite ?

« Je ne vois pas pourquoi je ne le pourrais pas », répond-il. « La rééducation actuelle n'a pas été pire que celle de la déchirure du ligament croisé du genou. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas redevenir moi-même. »

Comme souvent avec des périodes aussi longues à l'infirmerie, l'aspect mental est aussi important que le travail physique. « Le plus grand défi, c'était le côté mental. Il fallait continuer à aller de l'avant avec une attitude positive. C'était probablement le plus difficile car il y a eu des jours où j'avais l'impression d'être en rééducation depuis deux ans. »

Dru Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 * All Teams 15 11 40.0 26.3 100.0 0.1 1.5 1.6 1.5 1.5 0.7 0.2 0.3 2.9 2022-23 * BRK 10 9 41.9 30.8 100.0 0.1 1.4 1.5 1.7 1.3 0.6 0.2 0.1 3.3 2022-23 * MIA 5 13 35.7 16.7 0.0 0.2 1.6 1.8 1.0 2.0 0.8 0.2 0.6 2.2 2023-24 MIA 9 15 45.5 41.2 100.0 0.7 0.9 1.6 1.6 1.3 1.0 0.6 0.3 4.3 2024-25 MIA 14 19 50.8 53.3 75.0 0.9 1.7 2.6 1.6 2.1 1.5 1.2 0.4 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.