Une A’One parée d’or

Il y a un peu plus d'un an, A'ja Wilson remportait à Paris son deuxième titre olympique consécutif en venant à bout de l'équipe de France lors d'une finale haletante. Un an plus tard, l'intérieure des Las Vegas Aces va pouvoir se rappeler à ces bons souvenirs avec la sortie de ce coloris paré d'or pour habiller sa toute première chaussure signature, la Nike A'One, sortie en mai.

La tige entre blanc et plusieurs tons de jaune est assorti d'un éclatant « swoosh » doré de chaque côté. Le logo d'A'ja Wilson sur la languette et sa signature sur le talon ressortent de la même façon.

La Nike A’One s'est donné pour objectif d'exceller en termes d’amorti, d’adhérence et de maintien, le tout à un prix « abordable ». La mousse Cushlon ST2 est notamment associée à une base plus ferme et la semelle extérieure présente des motifs repensés pour mieux accompagner les changements de direction. Le résultat est visiblement au rendez-vous au regard de l'impact d'A'ja Wilson sur l'actuelle série de huit victoires des Aces.

Nul doute qu'on devrait rapidement la revoir avec ce coloris annoncé pour le 1er septembre aux États-Unis au prix de 110 dollars.

