La Nike A’One célèbre la Draft d’A’ja Wilson

Nike se replonge dans l'histoire d'A'ja Wilson en WNBA avec ce sixième coloris « Draft Pick » de la A'One, sa première chaussure signature. On reste proche des versions « Leo Lights » et « Unapologetic », à ce détail près que le rose emprunté ici pour habiller la tige est le même que celui de la robe que portait A'ja Wilson lors de sa Draft par les Aces, en avril 2018.

L'ensemble est complété d'autres tons de rose, avec également du blanc, pour faire ressortir le « Swoosh » sur la partie latérale. Le logo de la joueuse sur la languette et sa signature sur le talon apparaissent ainsi en rose sur fond blanc.

Rappelons que la Nike A'One veut s’ériger en référence en termes d’amorti, d’adhérence et de maintien, le tout à un prix « abordable ». La mousse Cushlon ST2 est notamment associée à une base plus ferme et la semelle extérieure présente des motifs repensés pour mieux accompagner les changements de direction.

Sixième coloris répertorié, la Nike A'One « Draft Pick » est disponible depuis d'aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 110 euros.