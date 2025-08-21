Le jour où Blake Griffin a boosté Derrick White

Avant d'annoncer sa retraite en 2024, on oublie parfois que Blake Griffin a joué sa dernière saison NBA à Boston. C'était en 2022/23 et, en sortie de banc, il se contentait des miettes (4.1 points, 3.8 rebonds et 1.5 passe), auprès de Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Au sein de cet effectif des Celtics, alors finaliste NBA en titre, mais finalement éliminé en finale de conférence par le Heat, se trouvait également Derrick White. Qui n'a, lui, pas oublié « une chose dont [il se souviendra] toujours ».

« Nous étions en train de dîner, ou ça y ressemblait, et il m'a pris à part » raconte-t-il dans son podcast. « Il m'a dit : ‘Je n'avais pas réalisé à quel point tu étais bon jusqu'à ce que joue dans ton équipe'. Car tu affrontes tout le monde un peu partout, mais tu ne les connais pas vraiment et tu ne regardes pas tous les matchs. Donc il m'a dit : ‘Je n'en avais aucune idée [que tu étais aussi bon]' et je l'en ai remercié. Mais ça m'a donné beaucoup de confiance. Je ne sais pas si on peut parler de réconfort ou de parole rassurante, mais ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance pour continuer, car Blake croyait en moi. Je faisais les choses correctement. Il n'était pas obligé de le faire, mais il m'a pris à part et me l'a dit. C'était vraiment super. »

Le coéquipier idéal

À ce moment-là, Derrick White était déjà un solide joueur de rotation, titulaire à Boston, sauf qu'il n'était pas encore ce champion olympique capable de terminer dans le Top 10 pour le « Defensive Player of the Year » et de flirter avec la barre des 20 points de moyenne en playoffs.

Sans doute que l'apport de Blake Griffin a eu son importance dans son éclosion, d'autant que l'ancienne star des Clippers a laissé un bon souvenir à de nombreux Celtics de l'époque. Dont Payton Pritchard, qui en fera son maître de cérémonie à son mariage…

« Cette saison-là, il a en quelque sorte été celui qui nous a tous gardés soudés » ajoute d'ailleurs Derrick White, qui va même se permettre de le pousser à re-signer à Boston. En vain. « Il pouvait s'entendre avec tout le monde, être sérieux et plaisanter… Il savait un peu tout faire. Et c'était génial, car on parle de Blake Griffin, qui a tellement accompli dans cette ligue, avec je ne sais combien de sélections All-Star et de sélections All-NBA… Mais pourtant, il était prêt à se sacrifier et à prendre le premier bus pour faire ce qu'il fallait comme si c'était un rookie ou un jeune joueur. »

Blake Griffin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 LAC 82 38 50.6 29.2 64.2 3.3 8.8 12.1 3.8 3.1 0.8 2.7 0.6 22.5 2011-12 LAC 66 36 54.9 12.5 52.1 3.3 7.6 10.9 3.2 3.3 0.8 2.3 0.7 20.7 2012-13 LAC 80 33 53.8 17.9 66.0 2.3 6.0 8.3 3.7 2.9 1.2 2.3 0.6 18.0 2013-14 LAC 80 36 52.8 27.3 71.5 2.4 7.1 9.5 3.9 3.3 1.2 2.8 0.6 24.1 2014-15 LAC 67 35 50.2 40.0 72.8 1.9 5.7 7.6 5.3 2.9 0.9 2.3 0.5 21.9 2015-16 LAC 35 33 49.9 33.3 72.7 1.5 6.9 8.4 4.9 2.7 0.8 2.4 0.5 21.4 2016-17 LAC 61 34 49.3 33.6 76.0 1.8 6.3 8.2 4.9 2.6 0.9 2.3 0.4 21.6 2017-18 * All Teams 58 34 43.8 34.5 78.5 1.3 6.1 7.4 5.8 2.4 0.7 2.8 0.3 21.4 2017-18 * LAC 33 35 44.1 34.2 78.5 1.4 6.6 7.9 5.4 2.4 0.9 3.0 0.3 22.6 2017-18 * DET 25 33 43.3 34.8 78.4 1.1 5.6 6.6 6.2 2.4 0.4 2.6 0.4 19.8 2018-19 DET 75 35 46.2 36.2 75.3 1.3 6.2 7.5 5.4 2.7 0.7 3.4 0.4 24.6 2019-20 DET 18 29 35.2 24.3 77.6 0.9 3.7 4.7 3.3 1.5 0.4 2.2 0.4 15.5 2020-21 * All Teams 46 26 42.3 34.1 74.4 0.8 4.1 4.9 3.0 2.4 0.7 1.4 0.3 11.0 2020-21 * BRK 26 22 49.2 38.3 78.2 1.1 3.6 4.7 2.4 2.7 0.7 1.2 0.5 10.0 2020-21 * DET 20 31 36.5 31.5 71.0 0.4 4.9 5.2 3.9 2.1 0.7 1.6 0.1 12.3 2021-22 BRK 56 17 42.5 26.2 72.4 1.1 3.0 4.1 1.9 1.7 0.5 0.6 0.3 6.4 2022-23 BOS 4 9 25.0 33.3 83.3 1.3 1.5 2.8 0.8 2.0 0.5 0.5 0.0 2.5 Total 728 33 49.3 32.7 69.6 2.0 6.2 8.2 4.1 2.7 0.8 2.4 0.5 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.