Luka Doncic s’est fait plaisir face à la Grande-Bretagne

Au vu des images, on avait craint le pire, et finalement, Luka Doncic va bien. Et même très bien, comme l'a prouvé sa première mi-temps face à la Grande-Bretagne. A Ljubljana, devant son public, le leader de la Slovénie a livré un grand match avec 28 points, 10 passes, 6 rebonds, 3 interceptions et un contre en 28 minutes. Surtout, la Slovénie s'est imposée 93-81, et c'est sa première victoire en match de préparation.

Pour en revenir à Doncic, il est apparu aussi à l'aise que s'il était à l'entraînement, s'amusant avec la défense par ses feintes et sa recherche de la faute. Après 10 minutes sur le terrain, il en était déjà à 20 points avec un 10 sur 10 aux lancers-francs !

A ses côtés, Gregor Hrovat a ajouté 15 points, tandis que Klemen Prepelic cumule 12 points, 4 rebonds et 4 passes décisives. Côté britannique, Tarik Philipp et Myles Hesson ont chacun inscrit 12 points. Les Anglais n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre de préparation.

Avant de se rendre en Pologne, où elle affrontera notamment la France au premier tour du championnat d'Europe, la Slovénie effectuera un détour par Belgrade pour se jauger face à la Serbie de Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic. Les deux coaches devraient en profiter pour faire tourner, et les stars des deux formations devraient être ménagées à quelques jours du début de l'Euro.