Basket féminin : Stephen Curry dans les pas de Kobe Bryant

Depuis le 13 août, Stephen Curry tient son traditionnel camp d’entraînement qu’il a fondé en 2015 et où de nombreux jeunes peuvent venir travailler avec le meneur des Warriors, mais aussi son équipe d’entraîneurs personnels. Parmi tous ces jeunes, certains ont réussi à atteindre la NBA comme ce fut le cas de Paolo Banchero ou encore du dernier numéro 1 de la Draft, Cooper Flagg.

Toutefois, Stephen Curry n’invite pas que des garçons à ce camp d’été puisque la place des filles est de plus en plus importante.

En 2018, le quadruple champion NBA avait invité Cameron Brink, qui évolue aujourd'hui aux Los Angeles Sparks, et Azzi Fudd à venir participer à son camp d’entraînement. À l’époque, la star de l’université de Connecticut avait brillé et depuis elle continue de participer au camp de la star des Warriors pour donner des conseils à la jeune génération.

“Ce que Kobe a fait pour le basket féminin est une source de motivation”

“Je ne vais jamais leur demander d’être moi ou d’agir comme moi, mais je veux créer une plateforme pour qu’elles puissent venir et changer le jeu à leur manière“, explique Stephen Curry.

Ainsi, depuis plusieurs années, Stephen Curry cherche à promouvoir de plus en plus le basket féminin. Pour cela, il s’est beaucoup inspiré de Kobe Bryant, l’un des joueurs NBA les plus impliqués dans le basket féminin, avant sa disparition en 2020.

“Ce que Kobe a fait pour le basket féminin est une source de motivation”, souligne la star des Warriors. “Maintenant j’ai un camp qui permet aux garçons et aux filles de vivre une expérience similaire. C’est un élément important dans notre façon de travailler et il y a beaucoup de son influence ici.”

Une présence dans le basket féminin de plus en plus importante

Une inspiration qui ne date pas d’hier puisque, dès 2020, Stephen Curry confiait que Kobe Bryant était déjà un modèle dans sa manière de mettre en avant le basket féminin.

“C’est l’un des premiers que j’ai pu voir constamment promouvoir le basket féminin”, confiait-il à l’époque. “Il allait voir les joueuses, bien sûr il y a sa relation avec Sabrina [Ionescu], il se rendait à des matchs et il leur a permis de venir s’entraîner dans son académie. Il a été un modèle incroyable en mettant son nom et son empreinte sur le basket féminin comme quelque chose dans lequel il fallait investir.”

Depuis Stephen Curry continue de s’associer au basket féminin. Il a notamment investi dans la Ligue “Unrivaled” fondée par les stars de la WNBA Napheesa Collier et Breanna Stewart, en 2024. Également, le Chef se rend régulièrement à des matchs des Golden State Valkyries qui disputent leur première saison dans la Grande Ligue féminine.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 ☆ GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 ☆ GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 ☆ GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 ☆ GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 ☆ GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 ☆ GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 ☆ GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 ☆ GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 ☆ GOS 70 32 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.