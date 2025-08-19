Luka Doncic en tenue face à la Grande-Bretagne

Après la frayeur, c'est déjà le retour sur les parquets pour Luka Doncic. Le week-end dernier, face à la Lettonie, il s'était blessé à la jambe droite, après un choc avec un coéquipier. Finalement, le joueur des Lakers avait rapidement été rassuré : rien de grave, c'était simplement un coup au genou droit.

Après s'être entraîné ce lundi, Luka Doncic a même reçu le feu vert pour jouer ce mardi soir contre la Grande-Bretagne, confirme Marc Stein.

Ensuite, il faudra défier la Serbie à Belgrade, puis les choses sérieuses, l'EuroBasket, commenceront dans une semaine. Ce sont donc les derniers jours pour monter en puissance.

« Actuellement, il ne peut pas être à son meilleur niveau, car il vient tout juste de reprendre. Ce n'est pas encore le vrai Doncic et on sait tous ce que ça donne sur le terrain », avait commenté le sélectionneur de la Slovénie, Aleksander Sekulic, la semaine passée, avant que sa star n'inscrive 26 points en une mi-temps face à la Lettonie…

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 ☆ DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 ☆ DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 ☆ DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 ☆ DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 ☆ DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 * All Teams 50 35 45.0 36.8 78.2 0.8 7.4 8.2 7.7 2.5 1.8 3.6 0.4 28.2 2024-25 * LAL 28 35 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2024-25 * DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.