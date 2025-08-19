Matchs
Rashard Lewis, l’invité surprise du nouveau staff des Spurs

Publié le 19/08/2025 à 7:30

NBA – Les Spurs ont officialisé le staff de Mitch Johnson, le successeur de Gregg Popovich.

rashard lewis

A six semaines du media day et de la reprise des entraînements, les équipes dévoilent leur staff, et du côté des Spurs, on entre dans une nouvelle ère puisque Gregg Popovich n'est plus là. Lundi, la franchise a donc officialisé le staff de Mitch Johnson, le successeur de Coach Pop', et il y a quelques originalités.

Tout d'abord, comme prévu, c'est Sean Sweeney qui sera le bras droit de Johnson, et il arrive des Mavericks. Autre venue, celle de Corliss Williamson. Les Spurs ont aussi annoncé les promotions de Tim Martin et de Scott King. Le premier s'occupera de l'entraînement individuel, et c'est un spécialiste depuis une quinzaine d'années. Il travaillait déjà avec Victor Wembanyama, et il intègre désormais le staff.

Quant à Scott King, il vient d'être élu Coach Of The Year en G-League à la tête des Austin Spurs, et comme d'autres avant lui, il grimpe d'un échelon après avoir fait ses preuves en G-League.

Parmi les autres nominations, il y a Jimmy Baron, Josh Brannon, Andrew Weatherman, Madison Clower et un certain Rashard Lewis. L'ancien ailier-fort du Magic, du Heat ou encore des Sonics va intégrer le staff chargé des entraînements individuels et de la formation. Sa seule expérience dans le coaching était à Detroit en 2023 aux côtés de Dwane Casey.

Par Fabrice Auclert
