Les Wings impuissantes face à A’ja Wilson

Après avoir frôlé l'exploit face aux Sparks grâce aux 29 points de Paige Bueckers, les Wings se rendaient à Las Vegas pour défier les Aces d'A'ja Wilson. Justement, la MVP en titre débute parfaitement sa rencontre avec neuf points sur un 4/4 au tir. Toutefois, la défense de Las Vegas n'est pas au rendez-vous sur ce début de match et les joueuses de Becky Hammon ne comptent que quatre points d'avance après dix minutes de jeu (31-27).

Toutefois, les Aces accélèrent dans le deuxième acte et prennent dix longueurs d'avance grâce à un panier primé de Kierstan Bell (18 points, 6 rebonds) qui, elle aussi, réalise un début de match parfait en réussissant ses quatre premiers tirs à 3-points. Pour éviter de prendre l'eau, Dallas peut compter sur le duo Maddy Siegrist – Paige Bueckers, mais les Wings n'arrivent pas à revenir au score et comptent 11 points de retard au moment de rejoindre les vestiaires (55-44).

Après la pause, Dallas recolle à six points, mais Jewell Loyd inscrit un panier à 3-points tandis qu'A'ja Wilson (34 points, 8 rebonds) s'exprime dans la raquette. L'intérieure inscrit un panier avec la faute, mais elle manque le lancer-franc bonus. Haley Jones s'empare du rebond, mais elle perd aussitôt le ballon, ce qui permet à Jackie Young de trouver un tir ouvert derrière l'arc qu'elle réussit (69-57).

Chelsea Gray à la baguette

Néanmoins, les Wings tentent une ultime remontée au score par l'intermédiaire de Paige Bueckers (18 points, 5 rebonds, 4 passes) qui prend le meilleur sur Jackie Young dans la raquette, mais Chelsea Gray (10 points, 14 passes) sert Jewell Loyd à deux reprises derrière l'arc pour offrir 15 points d'avance aux Aces, le plus gros écart du match.

Alors que les Wings ont la tête sous l'eau, NaLyssa Smith noie définitivement la franchise texane avec une nouvelle flèche lointaine après une nouvelle passe décisive de Chelsea Gray. La meneuse finit sa soirée avec 14 passes décisives égalant ainsi son record en carrière.

Ainsi, les Aces s'imposent sans trembler (106-87) et enchaînent un septième succès de rang, ce qui n'était plus arrivé depuis 2023. Une victoire qui aurait pu permettre à Las Vegas de prendre la quatrième place du Mercury, synonyme d'avantage du terrain en playoffs, mais Phoenix a renversé le Storm pour rester devant les Aces au classement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.