Paige Bueckers (29 points) rate le tir de la gagne face aux Sparks

Les Sparks avaient l’occasion de reprendre sa marche en avant en cas de victoire face aux Wings, Los Angeles domine ce début de match grâce aux 14 points de Dearica Hamby dans le premier acte. Au cours de la période suivante, Rickea Jackson prend le relais pour donner 11 points d’avance à son équipe, mais cet écart fond juste avant la mi-temps.

En 45 secondes, Luisa Geiselöder inscrit un tir de loin puis Paige Bueckers (29 points, 5 passes) ajoute un panier avec une faute de Rae Burrell. Ensuite, la rookie de Dallas est victime d’une faute de Cameron Brink. Sur la ligne, la meneuse ne tremble pas et ramène son équipe à trois longueurs juste avant le retour aux vestiaires (53-50).

Après la pause, Julie Allemand (12 points, 10 passes, 4 interceptions, son record en WNBA) s’illustre avec deux tirs derrière l'arc dont un sur un “stepback” après avoir effacé Li Yueru. Quelques minutes plus tard, Kelsey Plum (28 points, 5 passes) joue un “pick and roll” avec Dearica Hamby, ce qui permet à la joueuse des Sparks d’inscrire deux nouveaux points, mais également d’être victime d’une faute de Li Yueru. Ainsi, Los Angeles prend douze longueurs d’avance, mais Paige Bueckers répond avec deux paniers consécutifs puis elle distribue une passe décisive à Myisha Hines-Allen pour ramener Dallas à cinq points (66-61).

Encore une fois, les Sparks recréent un écart grâce à deux interceptions de Julie Allemand, ce qui permet à la Belge d’inscrire un panier facile puis de trouver Kelsey Plum à la fin du troisième acte puis le duo s’illustre au début du quatrième quart-temps pour donner 15 points d’avance à Los Angeles, le plus gros écart du match.

Le vain sursaut d’orgueil des Wings

Alors que les visiteuses semblaient se diriger vers un succès facile, il n’en sera rien… Les joueuses de Lynne Roberts encaissent un 12-2 dans les dernières minutes conclu par un ultime panier à 3-points de J.J. Quinerly qui permet à Dallas de revenir à une longueur. Maddy Siegrist commet ensuite une faute sur Kelsey Plum sauf que l’arrière de Los Angeles fait chou blanc sur la ligne des lancers-francs.

Les Wings ont donc la balle de match, mais le tir de loin pris par Paige Bueckers à la dernière seconde roule sur le cercle et ne rentre pas. Malgré les 29 points de sa meneuse, Dallas s’incline 97-96…

Ce succès de Los Angeles n'est pas suffisant pour reprendre la huitième place au classement, puisque Seattle a renversé le Dream. Pour le moment, les Sparks restent donc hors des places qualificatives pour les playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.