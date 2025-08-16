Le Storm de Gabby Williams remporte le premier match WNBA de l’histoire au Canada

C'est une première dans l'histoire de la WNBA : une rencontre s'est déroulée sur le sol canadien, à Vancouver plus précisément, et c'est le Storm, en voisin, qui s'y est rendu pour affronter le Dream, équipe qui l'avait battu deux jours plus tôt.

Pour débuter la partie du bon pied, les visiteuses peuvent compter sur leur duo de All-Stars Nneka Ogwumike – Gabby Williams, mais Atlanta répond grâce à Brionna Jones et Brittney Griner. Néanmoins, le Storm prend six longueurs d’avance grâce à un 7-0 conclu par un panier de Dominique Malonga (12 points, 8 rebonds). Une avance que Seattle parvient à conserver jusqu’à la fin de ce premier acte malgré cinq points consécutifs de Rhyne Howard (21-20).

Dans le deuxième quart-temps, le Storm déroule grâce au duo Malonga – Sykes, mais le Dream revient dans la partie juste après la pause.

Pour démarrer cette deuxième mi-temps, Gabby Williams (11 points, 2 passes) écope d’une faute technique pour avoir crié des mots doux envers un arbitre après un panier où elle considérait avoir été victime d’une faute de Brionna Jones. Dans la foulée, le Dream revient à un point, mais Seattle calme l’incendie grâce à son duo de Françaises Malonga – Williams avant que Skylar Diggins et Brittney Sykes ne décochent chacune une flèche à longue distance qui redonne un peu d’air au Storm (52-41).

Le Storm plie, mais ne rompt pas

Mené de 12 points avant le début du dernier acte, Atlanta égalise avec un 12-0 et reprend le contrôle de la partie grâce à Nia Coffey. Alors que le Storm a l’habitude de rater ses fins de match, ce n’est pas le cas cette fois-ci.

À deux minutes du terme, Seattle emballe la partie. Ezi Magbegor contre Nia Coffey tandis que Nneka Ogwumike (16 points, 8 rebonds) part seule en contre-attaque puis sur la possession suivante l’intérieure inscrit un lancer-franc qui offre à nouveau l’avantage au Storm (77-76).

Dans la foulée, Rhyne Howard brise les cheville de Skylar Diggins, mais Gabby Williams intercepte le ballon et distribue une passe décisive à Brittney Sykes. Alors que Rhyne Howard a la balle pour égaliser et envoyer le match en prolongation, elle est bien défendue par l’ancienne joueuse des Mystics.

Ainsi, le Storm s’impose, non sans trembler, 80 à 78 et met fin à sa série de six revers de rang pour conserver sa huitième place au classement malgré le succès des Sparks face aux Wings.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.