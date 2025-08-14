La dégringolade continue pour le Storm de Gabby Williams

Le Storm recevait le Dream, deux équipes aux dynamiques bien différentes et parfaitement opposées. D’un côté, Seattle était sur cinq défaites de suite avant le début de cette rencontre tandis qu’Atlanta avait enchaîné cinq victoires de rang.

Si en première mi-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup, le Storm craque après la mi-temps comme c’est souvent le cas cette saison. Seattle entame ce troisième acte avec seulement deux points de retard, mais subit un 6-0 dès le retour des vestiaires. Dans la foulée, Ezi Magbegor et Nneka Ogwumike ramènent l'équipe de Noelle Quinn à deux longueurs et Brittney Sykes permet même au Storm de prendre l’avantage.

La foudre est venue de Rhyne Howard

Une avance de courte durée puisque Rhyne Howard remet immédiatement Atlanta devant et l’arrière du Dream se charge ensuite de couler le Storm. Dans les 30 dernières secondes de ce troisième acte, elle inscrit deux tirs à 3-points de suite sur la tête de Gabby Williams puis elle intercepte une remise en jeu de Nneka Ogwumike pour décocher une nouvelle flèche à longue distance qui trouve sa cible juste avant le début du quatrième quart-temps pour donner 18 points d’avance au Dream.

Seattle ne parvient pas à se relever de ce coup de chaud de Rhyne Howard et finit par s’incliner 85-75 malgré les 29 points de Nneka Ogwumike et les 11 points et 6 passes de Gabby Williams. Après deux belles sorties, Dominique Malonga a été plus discrète avec seulement quatre points et un rebond en sortie de banc.

Le Storm enchaîne un sixième revers de suite et pourrait basculer hors du top 8 en cas de nouvelle défaite face à Atlanta, ce vendredi. De son côté, le Dream profite de cette victoire et de la défaite du Liberty face aux Aces pour prendre la deuxième place au classement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.