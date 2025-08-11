Les Sparks gâchent le nouveau carton de Dominique Malonga

Décidément, les oppositions entre Seattle et Los Angeles réservent des scénarios inattendus ! Il y a dix jours, les Sparks avaient dû passer par deux prolongations pour finalement s'imposer 108-106. A L.A. cette fois, le duel a encore une fois tenu toutes ses promesses et le final a encore été incroyable avec un “come-back” de folie qui a permis à Los Angeles de s'imposer 94-91 !

Malgré ce court revers (un de plus…), le Storm pourra se consoler avec l'émergence de nouvelles forces vives, entre une Brittney Sykes intenable avec ses 27 points et 4 interceptions et une Dominique Malonga qui a confirmé avec 20 points et 11 rebonds, même si la rookie française du Storm a souffert sur la fin face à l'héroïne du match, Dearica Hamby (19 points et 7 rebonds).

Seattle a tout fait pour essayer de s'éviter un nouveau thriller en prenant 16 longueurs d'avance dès la fin d'un premier quart-temps dominé de A à Z et conclu par un 3-points de Dominique Malonga (14-26). Mais c'était sans compter sur la ténacité de ces Sparks, désormais boostés par le retour de Cameron Brink (14 points, 5 rebonds en 11 minutes !) et une Kelsey Plum (20 points) qui a régalé en alimentant un 15-2 avec trois passes décisives et et trois paniers dont un 3-points pour replace son équipe en tête (34-31) !

Du bon et du moins bon pour Dominique Malonga

Les débats ont été plus équilibrés ensuite, et même si Brittney Sykes et Dominique Malonga ont assuré au scoring, Los Angeles a fait parler son collectif pour rester en tête jusqu'en fin de troisième quart-temps lorsque Julie Vanloo et Cameron Brink ont régalé sur deux flèches à 3-points (68-63). A son tour, Seattle a répondu, repassant devant au buzzer de la période sur une contre-attaque éclair, puis en alignant un 12-2 marqué par deux paniers à 3-points de l'intenable Brittney Sykes !

A 80-87, la mission se compliquait sacrément pour les Sparks, qui ont alors profité de deux paniers d'Azura Stevens et d'une faute de Dominique Malonga généreusement sifflée à Dearica Hamby pour égaliser à 87-87 puis passer devant grâce à deux lancers de Kelsey Plum (89-87) après une faute de Brittney Sykes. Cette dernière a réussi à se faire pardonner une première fois, puis une seconde après un nouveau panier de Dearica Hamby, faisant tourner Azura Stevens en bourrique grâce à ses feintes pour égaliser à 91-91.

Le Storm n'est pas “clutch”

Sur le dernier panier du match en revanche il n'y a aucun doute, Dominique Malonga a bien fait faute sur Hamby qui a réussi à finir près du cercle pour s'adjuger un 2+1 dans l'euphorie générale (94-91). Cette fois, avec 5 secondes restantes à jouer, le Storm n'a pas pu revenir, surtout après la perte de balle de Skylar Diggins sur la dernière remise en jeu, offrant ainsi la victoire aux Sparks sur le fil, 94 à 91.

Incroyable mais vrai, Seattle en est maintenant à cinq revers de suite par quatre points d'écart ou moins ! Pas le meilleur moyen de préparer une double-confrontation à venir face à la rugueuse formation d'Atlanta. De son côté, Los Angeles se rapproche d'un bilan à l'équilibre. Pour y parvenir, il faudra battre le New York Liberty dès demain, toujours à la maison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.