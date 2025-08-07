En pleine tempête, le Storm compte sur Brittney Sykes pour ne pas couler

Il y a un mois, le Storm de Gabby Williams s'imposait face aux championnes en titre du New York Liberty pour afficher un bilan de 12 victoires pour 7 défaites. Depuis, les joueuses de Seattle calent avec 7 défaites en 11 matches, dont certaines peu reluisantes face au Sun, les Wings ou encore les Mystics. A la direction, on a donc décidé de provoquer un électrochoc, et le Storm a négocié la venue Brittney Sykes, qui vient de fêter sa première sélection au All-Star Game.

Dans sa 9e saison, Sykes arrive de Washington en échange de l’ailière Alysha Clark, de la jeune arrière Zia Cooke, et d'un premier tour 2026 ! Très agressive vers le cercle, Sykes tourne à 15.4 points et 4.4 passes de moyenne cette saison, et elle est numéro 2 de toute la WNBA aux lancers-francs tentés. Justement, le Storm est l'équipe qui en shoote le moins…

« Seattle récupère une sacrée joueuse. Elles étaient déjà fortes, mais là elles deviennent encore meilleures » prévient son ancien coach Sydney Johnson, tandis que son homologue du Storm, Noelle Quinn, vante les qualités de créatrice de Sykes : « On parle souvent du fait que Sky (Diggins) et Nneka (Ogwumike) attirent beaucoup l’attention, et c’est bien d’avoir une autre créatrice sur le terrain, capable de scorer et de faire jouer les autres. »

Ce que Sykes va aussi apporter, c'est de la défense avec ses quatre sélections une All-Defensive Team. De quoi donner quelques sueurs froides aux adversaires qui devront se coller aussi Gabby Williams, la meilleure voleuse de ballons de la ligue.