Au terme d’un match fou, les Sparks viennent à bout du Storm de Gabby Williams

Après avoir battu le Sun lundi dernier, le Storm recevait Los Angeles pour espérer enchaîner un deuxième succès consécutif, ce qui n’est plus arrivé depuis le 22 juillet. Si Nneka Ogwumike brille dans le premier quart-temps avec 11 points, Seattle ne parvient pas à créer un écart (18-16). Ce constat se répète dans le deuxième acte où Dearica Hamby répond à quatre points consécutifs de Dominique Malonga (6 points, 8 rebonds) pour ramener les Sparks à trois points juste avant la mi-temps (39-36).

Il faut attendre le retour des vestiaires pour voir le Storm s’envoler grâce à son duo d’All-Stars Gabby Williams – Nneka Ogwumike (66-59). Toutefois, Los Angeles recolle aussitôt grâce à un 8-2 au cours duquel Cameron Brink (7 points, 3 contres) se montre avec cinq points de suite pour revenir à une seule longueur (68-67). Les Sparks passent même devant grâce à Kelsey Plum, mais Skylar Diggins répond aussitôt avec un tir derrière l’arc. Si, à huit secondes du terme, Gabby Williams (14 points, 8 passes, 5 interceptions) prend le meilleur sur Rickea Jackson (27 points, 9 passes) pour donner deux points d’avance à Seattle, l’intérieure de Los Angeles se charge d’envoyer le match en prolongation (86-86).

Dans la période supplémentaire, Nneka Ogwumike poursuit son chantier dans la défense de Los Angeles. Cependant, les Sparks ont toujours une solution que ce soit par l’intermédiaire d’Azurá Stevens ou de Julie Allemand. Ainsi, la franchise californienne mène de deux points à 30 secondes du terme, mais Skylar Diggins arrache une deuxième prolongation.

Une maladresse fatale au Storm

La deuxième prolongation ressemble à la première avec une équipe de Los Angeles qui peut compter, une nouvelle fois, sur Azurá Stevens pour prendre deux possessions d’avance (106-101). De son côté, Seattle enchaîne les maladresses à l’image de ce panier facile dans la raquette manqué par Ezi Magbegor. Ainsi, le Storm passe plus de trois minutes sans inscrire le moindre point dans le jeu, mais Gabby Williams parvient à ramener les deux équipes à égalité avec un tir à 3-points alors qu’il ne reste plus que 16 secondes à jouer.

Néanmoins, c’est insuffisant pour arracher une troisième prolongation puisque Kelsey Plum joue un pick-and-roll avec Dearica Hamby pour permettre à l’intérieure de marquer deux points. Skylar Diggins tente une dernière fois d’égaliser, mais elle rate son tir à cause de la bonne défense de Kelsey Plum.

Ainsi, au terme d’un match haletant, les Sparks dominent le Storm 108 à 106 malgré les 37 points et 12 rebonds de Nneka Ogwumike, ce qui lui a permis de passer la barre des 7 000 points en carrière.

“Elle sort un match comme ça et elle n’est même pas récompensée”, regrette Gabby Williams après la rencontre. “On ne parle pas assez d’elle dans cette Ligue. J’espère que nous pourrons lui apporter davantage de soutien pendant les prochains matchs parce qu’elle nous pousse à être meilleures.”

Du côté de Los Angeles, cette victoire permet aux Sparks d’enchaîner un sixième succès en sept matchs et de continuer leur remontée vers les playoffs.

“On ne s’est pas laissées décourager. Tout le monde a réalisé des actions décisives et a été agressif”, se réjouit Kelsey Plum. “C’est un signe de maturité. Quand on joue comme ça, on est à notre meilleur niveau.”

