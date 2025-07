Au tour de Seattle de se racheter face à Connecticut

L'euphorie aura été de courte durée pour Connecticut. Seulement 24 heures après une brillante victoire face aux Golden State Valkyries (95-64), la formation de Rachid Méziane a pris le bouillon contre une équipe de Seattle qui avait elle aussi à cœur de se racheter après avoir livré un non-match à Washington (69-58).

Le résultat a été sans appel, avec sans doute un peu de fatigue côté Sun, et des leaders survoltés côté Storm, entre l'efficacité du duo Gabby Williams (16 points à 7/11) – Nneka Ogwumike (26 points à 11/13) et la réaction également attendue de Skylar Diggins, qui a signé son premier triple-double en carrière en match WNBA avec 11 points, 12 rebonds et 11 passes décisives !

Ezi Magbegor a lancé les hostilités en scorant trois paniers de suite avant de passer le relais à Gabby Williams qui a conclu un 11-1 avec un 2+1 et un lay-up (14-22). Erica Wheeler, Tiffany Mitchell et Dominique Malonga ont pris le relais avant de laisser Gabby Williams et Skylar Diggins enfoncer le clou avec trois paniers de plus pour la meneuse française et 7 passes décisives pour sa coéquipière, dont deux pour les 3-points de Nneka Ogwumike et Zia Cooke.

Dominique Malonga en profite

Connecticut avait presque réussi à soutenir la comparaison jusqu'à la pause, notamment grâce à Bria Hartley, Aneesha Morrow et Tina Charles (46-57). La suite a tourné à la démonstration de la part du Storm, qui s'est simplement inspiré de ce qu'a fait le Sun la veille, bien défendre pour mieux attaquer, afin de prendre le large. Il y a notamment eu un 17-3 qui a fait très mal à Connecticut, incapable de stopper une Nneka Ogwumike solaire avec ses 11 points inscrits en trois minutes (51-74). L'intérieure a ensuite laissé sa place à Dominique Malonga qui a poursuivi sur cette lancée avec trois paniers de plus afin de sceller le plus gros écart du match, à +32 (53-85) !

Le Sun a eu le mérite de jouer jusqu'au bout afin de réduire cet écart de moitié, notamment grâce aux efforts de Bria Hartley et Leïla Lacan, pour finir avec les honneurs, à -16 (95-101). Le chemin est encore très long pour Rachid Méziane et ses troupes alors qu'une double confrontation se profile face à New York. Seattle va pour sa part prendre le temps de préparer la réception de Los Angeles, l'équipe du moment, ce vendredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.