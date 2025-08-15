Giannis Antetokounmpo (enfin) autorisé à s’entraîner normalement…

Bloqué par les Bucks pendant de (très) longs jours, Giannis Antetokounmpo est finalement attendu en tenue dès ce week-end, avec la Grèce.
Une annonce faite par son sélectionneur, Vassilis Spanoulis : « Il ira bien. Samedi, il commencera à s'entraîner normalement avec nous, comme prévu. Il travaille déjà en situation de 5-contre-0. Il a déjà effectué une séance d'entraînement avec contact avec certains joueurs de notre équipe. Donc samedi, il commencera à s'entraîner normalement. »
Une bonne nouvelle pour les Grecs, alors que certains commençaient à s'inquiéter de ne pas encore le voir disponible avec son pays, à moins de deux semaines de l'ouverture de l'EuroBasket 2025. Histoire d'assurances oblige…
Giannis Antetokounmpo pourra ainsi bel et bien participer au tournoi de l'Acropolis, face à la Lettonie et à l'Italie, avant de jouer contre la France. Trois matchs qui le lanceront ensuite vers sa cinquième compétition avec la Grèce, en quête de sa première médaille internationale depuis… 2009 (déjà à l'EuroBasket).
|Giannis Antetokounmpo
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|MIL
|77
|25
|41.4
|34.7
|68.3
|1.0
|3.4
|4.4
|1.9
|2.2
|0.8
|1.6
|0.8
|6.8
|2014-15
|MIL
|81
|31
|49.1
|15.9
|74.1
|1.2
|5.5
|6.7
|2.6
|3.1
|0.9
|2.1
|1.0
|12.7
|2015-16
|MIL
|80
|35
|50.6
|25.7
|72.4
|1.4
|6.2
|7.7
|4.3
|3.2
|1.2
|2.6
|1.4
|16.9
|2016-17 ☆
|MIL
|80
|36
|52.1
|27.2
|77.0
|1.8
|7.0
|8.8
|5.4
|3.1
|1.6
|2.9
|1.9
|22.9
|2017-18 ☆
|MIL
|75
|37
|52.9
|30.7
|76.0
|2.1
|8.0
|10.0
|4.8
|3.1
|1.5
|3.0
|1.4
|26.9
|2018-19 ★
|MIL
|72
|33
|57.8
|25.6
|72.9
|2.2
|10.3
|12.5
|5.9
|3.2
|1.3
|3.7
|1.5
|27.7
|2019-20 ★
|MIL
|63
|30
|55.3
|30.4
|63.3
|2.2
|11.4
|13.6
|5.6
|3.1
|1.0
|3.7
|1.0
|29.5
|2020-21 ☆
|MIL
|61
|33
|56.9
|30.3
|68.5
|1.6
|9.4
|11.0
|5.9
|2.8
|1.2
|3.4
|1.2
|28.1
|2021-22 ☆
|MIL
|67
|33
|55.3
|29.3
|72.2
|2.0
|9.6
|11.6
|5.8
|3.2
|1.1
|3.3
|1.4
|29.9
|2022-23 ☆
|MIL
|63
|32
|55.3
|27.5
|64.5
|2.2
|9.6
|11.8
|5.7
|3.1
|0.8
|3.9
|0.8
|31.1
|2023-24 ☆
|MIL
|73
|35
|61.1
|27.4
|65.7
|2.7
|8.8
|11.5
|6.5
|2.9
|1.2
|3.4
|1.1
|30.4
|2024-25 ☆
|MIL
|67
|34
|60.1
|22.2
|61.7
|2.2
|9.7
|11.9
|6.5
|2.3
|0.9
|3.1
|1.2
|30.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.