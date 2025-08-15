Giannis Antetokounmpo (enfin) autorisé à s’entraîner normalement…

Bloqué par les Bucks pendant de (très) longs jours, Giannis Antetokounmpo est finalement attendu en tenue dès ce week-end, avec la Grèce.

Une annonce faite par son sélectionneur, Vassilis Spanoulis : « Il ira bien. Samedi, il commencera à s'entraîner normalement avec nous, comme prévu. Il travaille déjà en situation de 5-contre-0. Il a déjà effectué une séance d'entraînement avec contact avec certains joueurs de notre équipe. Donc samedi, il commencera à s'entraîner normalement. »

Une bonne nouvelle pour les Grecs, alors que certains commençaient à s'inquiéter de ne pas encore le voir disponible avec son pays, à moins de deux semaines de l'ouverture de l'EuroBasket 2025. Histoire d'assurances oblige…

Giannis Antetokounmpo pourra ainsi bel et bien participer au tournoi de l'Acropolis, face à la Lettonie et à l'Italie, avant de jouer contre la France. Trois matchs qui le lanceront ensuite vers sa cinquième compétition avec la Grèce, en quête de sa première médaille internationale depuis… 2009 (déjà à l'EuroBasket).

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.