Giannis Antetokounmpo (enfin) autorisé à s’entraîner normalement…

Publié le 15/08/2025 à 8:14

NBA – Ce week-end avec la Grèce, Giannis Antetokounmpo lancera pour de bon sa préparation pour l'EuroBasket 2025.

Bloqué par les Bucks pendant de (très) longs jours, Giannis Antetokounmpo est finalement attendu en tenue dès ce week-end, avec la Grèce.

Une annonce faite par son sélectionneur, Vassilis Spanoulis : « Il ira bien. Samedi, il commencera à s'entraîner normalement avec nous, comme prévu. Il travaille déjà en situation de 5-contre-0. Il a déjà effectué une séance d'entraînement avec contact avec certains joueurs de notre équipe. Donc samedi, il commencera à s'entraîner normalement. »

Une bonne nouvelle pour les Grecs, alors que certains commençaient à s'inquiéter de ne pas encore le voir disponible avec son pays, à moins de deux semaines de l'ouverture de l'EuroBasket 2025. Histoire d'assurances oblige…

Giannis Antetokounmpo pourra ainsi bel et bien participer au tournoi de l'Acropolis, face à la Lettonie et à l'Italie, avant de jouer contre la France. Trois matchs qui le lanceront ensuite vers sa cinquième compétition avec la Grèce, en quête de sa première médaille internationale depuis… 2009 (déjà à l'EuroBasket).

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8
2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7
2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9
2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9
2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9
2018-19 MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7
2019-20 MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5
2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1
2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9
2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1
2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4
2024-25 MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Florian Benfaid
Le fil info en direct
Commentaires
