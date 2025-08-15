L’homme derrière la mascotte Rocky porte plainte contre les Nuggets

L'été dernier, on apprenait que les Nuggets cherchaient un nouveau Rocky. Plus d'un an après, on comprend mieux pourquoi. En effet, Drake Solomon, l'homme qui incarnait la mascotte de la franchise de Denver, a porté plainte ce mois-ci contre Kroenke Sports & Entertainment (KSE), le groupe propriétaire des Nuggets. Il faut rappeler que Rocky est la mascotte la mieux payée de toute la NBA !

Motif de la plainte ? Licenciement abusif et discrimination fondée sur le handicap, nous apprend le Denver Post. Pour mieux comprendre, il faut remonter le fil de cette histoire.

Déjà, Drake Solomon est le fils de Kenn Solomon, l'ancien Rocky, de 1990 à 2021. Rien que ça. Quand il prend sa retraite, c'est son fils qui prend la suite, une décision logique puisqu'il était déjà le remplaçant de son père depuis quelques années. Il commence donc sa nouvelle carrière lors de la saison 2021/22, mais ressent alors des douleurs aux hanches l'année d'après.

Victime d'une nécrose avasculaire, Drake Solomon se fait opérer en mars 2023. Son père, Kenn, sort de sa retraite pour le remplacer, le temps de la rééducation. Sauf que cette opération n'a pas totalement réglé le souci physique de Rocky. Il prévient alors ses patrons, en février 2024, qu'il va devoir se faire à nouveau opérer.

Licencié quatre mois après son opération

D'après la plainte, quelques semaines après, et sans attendre le résultat de ce second passage sur le billard, les Nuggets informent Solomon qu'une audition ouverte pour le poste aurait lieu, car ils ne l'estiment pas fiable, vu ses récents soucis physiques. Pourtant, Drake Solomon assure qu'en trois mois, il sera sur pied.

Opéré le 2 avril 2024, il revient le 20 mai mais KSE a bien organisé des tests pour trouver un nouveau Rocky, et l'information a été donnée dans la presse fin juin.

Si Drake Solomon affirme qu'il a répondu à toutes les exigences physiques pour conserver son poste, il est tout de même licencié le 13 août 2024, sans aucune raison d'après la plainte. De son côté, KSE a justifié ce choix par le fait que Solomon n'aurait pas terminé à la première place lors des tests.