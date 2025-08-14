Veronica Burton et Cecilia Zandalasini allument les Mystics

Après deux succès très convaincants face aux Sparks et au Sun, les Valkyries se rendaient dans la capitale pour y défier les Mystics et son duo de rookies Kiki Iriafen – Sonia Citron.

Rapidement, Golden State s’envole et prend 25 points d’avance grâce aux tirs à 3-points de Cecilia Zandalasini. Les Mystics tentent une première fois de revenir au score à la fin du troisième quart-temps, mais Veronica Burton et Janelle Salaün matent la révolte pour entamer le dernier acte avec une avance toujours très confortable de 18 unités.

Si Veronica Burton accroit l’écart avec cinq nouveaux points, Washington se réveille enfin. Les Mystics reviennent à trois longueurs grâce à une Sonia Citron intenable dans le quatrième quart-temps où elle inscrit 13 de ses 15 points. Alors qu’il reste moins d’une minute à jouer, Kiki Iriafen rate un tir qui aurait pu permettre à Washington de revenir à une longueur. Janelle Salaün prend le rebond et donne le ballon à Tiffany Hayes, ce qui contraint Sonia Citron à commettre une faute. Sur la ligne, l’arrière des Valkyries ne tremble pas et redonne deux possessions d’avance à Golden State.

Cependant, avec 15 secondes à jouer, Washington a trois opportunités pour revenir au score, mais Lucy Olsen et Sonia Citron se ratent derrière l’arc tandis que la rookie de Washington prend un dernier tir à mi-distance qui, lui aussi, manque sa cible.

Malgré ce baroud d'honneur, Washington s'incline 88-83 devant son public.

Un duo intenable

Un revers qui s’explique par les deux excellentes prestations de Veronica Burton et Cecilia Zandalasini. La première finit avec 30 points, son record en carrière, avec six tirs à 3-points réussis tandis que la seconde inscrit 20 points en réussissant également six tirs derrière l’arc dont quatre en première mi-temps, ce qui a permis à Golden State de s’envoler au score.

Du côté des Françaises, Janelle Salaün a fini à 11 points et 4 rebonds tandis que Carla Leite en a inscrit 5 et Iliana Rupert a ajouté 3 points, 2 rebonds et 3 passes.

Les Valkyries enchaînent donc un troisième succès consécutif pour s’installer un peu plus à la 7e place au classement et continuer de rêver de playoffs à moins d’un mois de la fin de la saison régulière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.