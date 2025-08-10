Les Valkyries de Carla Leite remportent un match capital face aux Sparks

Après deux défaites de suite face aux Aces, les Valkyries accueillaient les Sparks, équipe en forme du moment avec huit victoires en neuf matches ! Un duel capital dans la course aux playoffs puisqu’en cas de victoire, Los Angeles pouvait prendre la huitième place de Golden State.

Ce début de match est marqué par un échange de tirs à 3-points puisqu'Azura Stevens répond à Janelle Salaün (11 points, 8 rebonds) et permet aux Sparks de démarrer la rencontre avec un 3/4 derrière l’arc (9-8).

Toutefois, à la fin de ce premier acte, ce sont les Valkyries qui mènent grâce à un tir lointain de Veronica Burton et deux lancers-francs réussis de Carla Leite (9 points, 3 rebonds), victime d’une faute sur un tir à 3-points de Julie Vanloo (19-14).

Si la Française trouve Veronica Burton pour donner huit longueurs d’avance à Golden State, celle qui brille sur ce deuxième quart-temps, c’est Cecilia Zandalasini (14 points, 3 passes). Pour commencer, elle efface Rae Burrell pour prendre un “stepback” derrière l’arc qui trouve sa cible.

Même scénario une minute plus tard puisque l’Italienne domine encore la joueuse des Sparks pour inscrire un nouveau tir de loin. Si Rae Burrell lui répond avec une flèche à longue distance, l’ailière des Valkyries a le dernier mot puisqu’elle est totalement oubliée par la défense de Los Angeles et inscrit son troisième tir à 3-points consécutif. Ainsi, les Valkyries prennent dix points d’avance, un écart qu’elles conservent jusqu’à la mi-temps (33-23).

Le clou du spectacle pour Carla Leite et Janelle Salaün

Après la pause, Dearica Hamby (15 points, 3 rebonds) ramène les Sparks à deux unités, mais Iliana Rupert (4 points, 2 passes) redonne deux possessions d’avance à Golden State. Dans la foulée, Veronica Burton enchaîne avec cinq points consécutifs et les Valkyries mènent à nouveau de dix points (53-43).

Dans le dernier acte, Janelle Salaün et Carla Leite mettent le feu au Ballhalla (le surnom du Chase Center quand les Valkyries jouent) avec deux tirs de loin consécutifs, ce qui permet aux Valkyries de prendre 15 points d’avance et de sceller le sort de ce match.

Golden State s’impose 72-59 face aux Sparks, dans un match marqué par la maladresse de Kelsey Plum. L’ancienne star des Aces finit la partie avec seulement quatre points à 1/9 au tir.

“Nous étions vraiment soudées en défense et notre communication était excellente”, se réjouit Veronica Burton après la rencontre. “J’ai beaucoup défendu sur Kelsey [Plum], mais je n’ai jamais eu l’impression d’être seule. Je savais que si elle me passait, j’aurais quelqu’un derrière moi pour assurer mes arrières.”

L’équipe entraînée par Natalie Nakase retrouve un bilan à l'équilibre de 15 victoires pour 15 défaites avant d’aller défier le Sun, ce lundi, tandis que les Sparks tenteront de corriger ce faux pas avec un duel face au Storm de Gabby Williams et Dominique Malonga, ce dimanche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.