On n’arrête plus les Sparks !

Alors que certains gros bras comme le Storm connaissent des coups de moins bien, les Sparks sont dans une forme étincelante et elles ont profité de la venue du Connecticut Sun (102-91) pour signer leur huitième victoire en neuf matchs. Petit à petit, les partenaires de Kelsey Plum (18 points) se rapprochent d'un bilan à l'équilibre (14 victoires – 15 défaites), et elles s'appuient sur une attaque de feu.

Cette nuit, les joueuses de Los Angeles s'imposent 102-91, et elles dépassent la barre des 100 points pour la cinquième fois en six rencontres !Aux côtés de Plum, Dearica Hamby termine meilleure marqueuse avec 21 points, épaulée de Rickea Jackson (20 pts). Au total, six joueuses terminent la rencontre à plus de 10 points, dont Cameron Brink (11 pts en seconde mi-temps), Azura Stevens et Julie Allemand (10 pts chacune).

Les Françaises surnagent…

Au passage, la Belge signe son premier triple-double en carrière avec 10 points, 10 rebonds et 11 passes, et elle est aussi fière de cet exploit que de la bonne série de sa formation. “C’est juste incroyable, et les mots manquent pour dire tout ce que je ressens” a-t-elle réagi. “Je suis contente que l’on ait gagné. C’était important pour nous. Nous savons que nous sommes bonnes en attaques et que nous pouvons faire mieux en défense. On l’a encore vu aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est une victoire d’équipe, nous devons continuer comme cela. Nous voulons jouer les playoffs”.

Côté Sun, les belles sorties de Bria Hartley (16 pts) et Leila Lacan (10 pts, 7 passes) ne suffisent pas à éviter une 24e défaite en 29 matches !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.