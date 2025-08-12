Janelle Salaün et les Valkyries rayonnent face au Sun

C’est pour éviter une cinquième défaite consécutive que le Sun de Rachid Meziane se rendait à San Francisco pour défier les Valkyries. Dès les premières minutes de la partie, et sous les yeux de Stephen Curry, Golden State crée un écart grâce au duo Tiffany Hayes – Cecilia Zandalasini (14-6). Si le Sun revient à quatre longueurs à la fin du premier acte, le même scénario se répète dans le deuxième quart-temps.

Janelle Salaün (16 points, 2 passes) redonne de l’air aux Valkyries avec un tir à longue distance, mais immédiatement sa compatriote Bria Hartley s’illustre également derrière l’arc tandis que Saniya Rivers sanctionne à mi-distance (21-18).

Toutefois, Connecticut ne parvient ni à égaliser ni à reprendre les commandes et retourne aux vestiaires avec six points de retard malgré un panier d’Annesah Morrow juste avant la mi-temps (32-26).

Les Françaises à la baguette

Après la pause, c’est Janelle Salaün qui porte les Valkyries. La Française inscrit huit points de suite en faveur de Golden State tandis que Cecilia Zandalasini (17 points, 4 rebonds) prend un “stepback” sur la tête de Marina Mabrey pour donner douze longueurs d’avance à l’équipe locale, ce qui est le plus gros écart du match (45-33).

Le Sun tente de revenir par l’intermédiaire de la nouvelle venue Aaliyah Edwards (8 points, 5 rebonds), mais c’est encore une fois Janelle Salaün qui coule le Sun grâce à un nouveau tir de loin. Dans la foulée, Iliana Rupert (10 points, 1 passe) s’illustre à l’intérieur puis elle trouve Cecilia Zandalasini derrière l’arc, complètement oubliée par la défense du Sun qui redonne 15 points d’avance aux Valkyries. Pour mettre fin aux espoirs de Connecticut, Carla Leite (1 passe) trouve Iliana Rupert ouverte à 3-points qui ne manque pas sa cible (66-50).

Ainsi, c’est sans trembler que les Valkyries s’imposent 74 à 57 pour enchaîner une deuxième victoire consécutive avant d’aller défier les Mystics, ce mercredi. Un succès obtenu grâce à une deuxième mi-temps maîtrisée où les joueuses de Natalie Nakase ont brillé à 3-points avec neuf tirs réussis.

“On s’est juste mises en rythme”, explique simplement Tiffany Hayes. “Nous jouions bien en défense, mais le ballon restait statique en attaque. On est revenu des vestiaires en essayant d’attaquer davantage le panier pour pouvoir ressortir le ballon et trouver des tirs ouverts.”

Le Sun a connu une soirée difficile à l’image des six points de Leila Lacan et des trois unités de Bria Hartley et essuie un cinquième revers de suite. Les joueuses de Rachid Meziane tenteront de corriger le tir ce mercredi face au Sky, une autre équipe en grande difficulté cette saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.